Ce forfait mobile 40 Go est à seulement 7,99 euros par mois sur le réseau Orange ou SFR

Pas question de payer plus de 10 euros par mois pour son forfait mobile ? Jusqu’à mardi prochain, Prixtel propose des promotions très intéressantes sur deux de ses forfaits. Le forfait mobile Le grand propose 40 Go de data pour seulement 7,99 euros par mois tandis que le forfait mobile Le petit est à seulement 4,99 euros par mois avec 10 Go de data.

Avec des forfaits mobiles qui ne descendent désormais que très rarement en dessous des 15 euros par mois, il devient difficile de trouver un forfait mobile bon marché. Durant tout ce week-end et jusqu’au mardi 23 mars prochain, Prixtel propose deux forfaits mobiles (flexibles) à moins de 10 euros. Voici en résumé ce qu’ils proposent :

Le forfait mobile Le grand permet de disposer de 40 Go de data en 4G pour seulement 7,99 euros par mois. Il peut monter jusqu’à 80 Go de data par mois pour 12,99 euros par mois.

Le forfait mobile Le petit permet de disposer de 10 Go de data en 4G pour seulement 4,99 euros par mois. Il peut monter jusqu’à 20 Go de data par mois pour 9,99 euros par mois.

Ces deux forfaits ont plusieurs particularités : ils s’ajustent automatiquement à votre consommation, en suivant trois paliers de consommation de data. Surtout vous avez la possibilité de choisir votre couverture réseau en choisissant le réseau d’Orange ou de SFR. Voici dans le détail ce que proposent ces deux forfaits :

Forfait mobile Le grand : seulement 7,99 euros par mois pour 40 Go

Le forfait mobile Le grand est sans conteste la meilleure alternative aux forfaits sans engagement des principaux opérateurs mobiles, qui proposent généralement une telle enveloppe de data aux alentours de 12 ou 15 euros par mois.

Le forfait mobile Le grand se décompose en en trois paliers comprenant de 40 à 80 Go de data en 4G. Voici le détail si vous consommez :

Jusqu’à 40 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois

Entre 40 et 60 Go de données par mois, vous ne payez que 10,99 euros par mois

Entre 60 et 80 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois

Le fonctionnement de ce forfait est identique au forfait Le petit. Vous ne pouvez pas dépasser les 80 Go de data en 4G et vous ne payerez donc jamais plus que 12,99 euros par mois. Ce forfait propose également les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers. Une enveloppe de données en roaming de 15 Go par mois est également disponible si vous voyagez en Europe.

Ces tarifs sont temporairement en promotion et ne sont valables qu’un an. Passé 12 mois, le forfait Le grand revient à sa tarification habituelle, avec des paliers s’échelonnant de 14,99 à 19,99 euros par mois.

Forfait mobile Le petit : à partir de 4,99 euros par mois pour 10 Go

Le forfait mobile Le petit est non seulement le moins cher des forfaits de Prixtel, mais c’est aussi le meilleur rapport qualité-prix du moment. Il se décompose en trois paliers comprenant de 10 à 20 Go de data en 4G. Voici le détail si vous consommez :

Jusqu’à 10 Go de données par mois, vous ne payez que 4,99 euros par mois

Entre 10 et 15 Go de données par mois, vous ne payez que 7,99 euros par mois

Jusqu’à 20 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois

Ce forfait flexible de Prixtel n’est pas contraignant. Si vous dépassez par exemple les 20 Go de 4G pendant un mois, vous ne payez pas plus cher que 9,99 euros. Et le mois suivant, vous retombez automatiquement sur le palier le plus faible, celui à 4,99 euros par mois avec 10 Go de data.

Le forfait Le petit propose également les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers. Enfin, il dispose également d’une enveloppe de 10 Go de data en Europe, si vous voyagez à l’étranger.

Les tarifs affichés sur le forfait Le petit sont des promotions et ne sont valables qu’un an. Passé 12 mois, le forfait Le petit revient à sa tarification habituelle, à savoir 9,99 euros par mois pour le premier palier, 12,99 euros par mois pour le second palier et 14,99 euros par mois pour le dernier palier. Mais comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous êtes libres de le quitter quand vous voulez.

Forfait mobile Le géant : toujours le forfait 5G le moins cher du moment

Prixtel propose enfin un dernier forfait, Le géant, qui s’adresse à ceux qui n’aiment pas être limités par leur enveloppe de data et qui veulent déjà tester la 5G. Le forfait Le géant est aujourd’hui le forfait 5G le moins cher du marché. Il propose, comme ses petits frères, trop paliers :

Si vous consommez jusqu’à 100 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 14,99 euros par mois

Si vous consommez entre 100 et 150 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 19,99 euros par mois

Si vous consommez jusqu’à 200 Go de données en 4G ou 5G par mois, vous ne payez que 24,99 euros par mois

Le géant propose les mêmes avantages que Le grand en termes d’appels, de SMS et de MMS : ils sont illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers. Il est aussi possible de passer des appels vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord et vers les téléphones fixes en Europe et dans les DOM. Pour les voyages à l’étranger, comptez sur une enveloppe de 15 Go par mois de data en 4G en Europe.

Le seul opérateur à laisser le choix de la couverture entre Orange ou SFR

La principale particularité de Prixtel ; c’est qu’il s’agit d’un MVNO, d’un opérateur mobile virtuel. Et à ce titre, il propose à ses utilisateurs de choisir entre deux couvertures réseau : celle d’Orange ou celle de SFR. Il ne vous l’impose pas lors de la souscription, c’est vous qui choisissez en fonction de la meilleure couverture réseau locale. Prixtel vous propose même un outil basé sur les données de l’ARCEP, le gendarme des télécoms, pour faire le bon choix.

Prixtel a également une autre particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et son activité professionnelle. Prixtel estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8000 arbres depuis le début de son engagement.