Pour moins de 5 euros, ce forfait propose 20 Go (voire plus) sur le réseau d’Orange ou de SFR

À quoi bon payer ses 20, 40 ou 60 Go de data à 10 ou 15 euros quand certains opérateurs proposent des forfaits identiques, voire meilleurs pour deux fois moins cher ? Avec son forfait flexible Le petit à partir de 4,99 euros par mois ou son forfait Le grand à partir de 7,99 euros par mois, les offres de Prixtel sont parmi les moins chères du moment.

Les French Days ont été l’occasion pour quelques opérateurs d’organiser de timides promotions. Ici, un forfait avec 60 ou 80 Go à 14 ou 15 euros par mois, là un “généreux” forfait à 5 euros… avec 1 Go de data en 4G ou 4G+ par mois.

Ce week-end, Prixtel casse vraiment les prix de ses principaux forfaits sans engagement. Deux offres en particulier sont remarquables :

Le forfait Le petit pour commencer, propose entre 20 et 40 Go de data, pour un prix débutant à 4,99 euros par mois.

Le forfait Le grand, ensuite, propose entre 60 et 100 Go de data, avec un tarif débutant à 7,99 euros par mois.

4,99 euros par mois et jusqu’à 40 Go de data : le forfait Le petit en détail

Si vous recherchez un forfait mobile avec un vrai bon rapport quantité-prix, Le petit de Prixtel est de loin le meilleur choix. C’est un forfait flexible, avec trois paliers de prix, associées à une certaine quantité de data en 4G.

Quand vous dépassez par exemple 20 Go de data consommée avec Le petit, vous payez 7,99 euros (pour passer automatiquement à 30 Go de data) et non plus 4,99 euros. Voici les trois paliers proposés avec le forfait Le petit. Si vous consommez :

Jusqu’à 20 Go de données, vous ne payez que 4,99 euros par mois ;

Entre 20 et 30 Go de données, vous payez 7,99 euros par mois ;

Jusqu’à 40 Go de données par mois, vous payez alors 9,99 euros par mois.

Autrement dit, vous ne payez que ce que vous consommez. Si, par exemple, vous partez en vacances et que vous consommez exceptionnellement 35 Go de data en 4G/4G+, vous payerez 9,99 euros ce mois-ci. Mais vous retomberez ensuite automatiquement au palier le plus bas le mois suivant.

Ce forfait Le petit porte par ailleurs assez mal son nom, puisqu’en plus d’une bonne quantité de data en 4G/4G+, il dispose des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce quel que soit le palier. Et si vous partez en vacances à l’étranger, Le petit met à disposition 10 Go de data à utiliser en Europe.

Dernier argument en faveur de ce forfait : il est possible de choisir le réseau sur lequel on se connecte, à savoir le réseau d’Orange ou de SFR. On vous en parle un peu plus bas dans l’article et on vous explique pourquoi Prixtel est le seul opérateur à le proposer aujourd’hui en France.

Notez pour finir qu’il s’agit d’une promotion temporaire et que ces prix très bas ne sont valables qu’un an. Passé 12 mois d’abonnement, le forfait Le petit retrouvera son tarif habituel, à savoir 9,99 euros pour le premier palier, 12,99 euros pour le second et enfin 14,99 euros pour le dernier palier, avec 40 Go de data. L’offre est par ailleurs sans engagement, vous pouvez donc résilier l’abonnement quand vous le souhaitez.

7,99 euros par mois et jusqu’à 100 Go de data : le forfait Le grand en détail

Vous avez peur de manquer de data ? Le forfait Le grand est l’alternative parfaite au petit. Il s’agit là encore d’un forfait flexible. Le premier palier comprend ainsi 60 Go de data en 4G/4G+ pour 7,99 euros par mois et le dernier palier monte à 100 Go, pour 12,99 euros par mois. Voici le détail des trois paliers. Si vous consommez :

Jusqu’à 60 Go de données, vous ne payez que 7,99 euros par mois ;

Entre 60 et 80 Go de données, vous payez 10,99 euros par mois ;

Jusqu’à 100 Go de données par mois, vous payez alors 12,99 euros par mois.

Pour une enveloppe de data comprise entre 60 et 100 Go de data en 4G, Prixtel propose actuellement les prix les moins chers du marché français. Là encore, il est possible de choisir la couverture réseau, que ce soit chez Orange ou chez SFR.

Comme pour le forfait Le petit, Le grand dispose des appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, quel que soit le palier. Il bénéficie également d’une enveloppe de roaming un peu plus généreuse, avec 15 Go de data à utiliser en Europe.

Le forfait Le grand est actuellement en promotion pendant un an. Là encore, passé un an d’abonnement, le forfait retrouvera son tarif initial : 14,99 euros pour le premier palier, 17,99 euros pour le second et 19,99 euros pour le dernier. Là encore, cette offre est sans engagement.

Orange ou SFR ? Les seuls forfaits qui laissent le choix du réseau

Prixtel est aujourd’hui le seul opérateur français à permettre à ses utilisateurs de choisir la couverture réseau de leur forfait, entre le réseau Orange ou SFR.

Tout se passe au moment de l’inscription. Vous pouvez alors demander à être sur le réseau Orange ou sur le réseau SFR. Pour vous aider à choisir le réseau qui couvre le mieux votre domicile (ou votre travail), Prixtel propose un outil basé sur les données de l’ARCEP, le gendarme des télécoms, afin de vérifier les débits constatés à une adresse donnée.

Et si vous vous apercevez quelques semaines après que c’est finalement l’autre réseau qui vous conviendrait mieux, pas de problème. Il suffit de se rendre dans son espace client puis de changer de couverture réseau.

Prixtel s’engage pour l’environnement

Prixtel a une dernière particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et son activité professionnelle. L’opérateur français estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8 000 arbres depuis le début de son engagement.