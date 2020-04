Un TV 50 pouces 4K HDR compatible Dolby Vision à moins de 350 euros

Les téléviseurs 4K avec une grande diagonale sont de plus en plus abordables. Preuve à l'appui avec le TV Toshiba de 50 pouces, compatible UHD, HDR, Dolby Vision et même Google Assistant, proposé à seulement 332 euros sur Cdiscount.

Tout le monde n’a pas de la 4K dans son salon en 2020. C’est une technologie qui s’est largement démocratisée ces dernières années, mais force est de constater qu’elle ne convient pas encore à tous les budgets. Pourtant, on trouve tout de même de bonnes affaires, comme c’est le cas aujourd’hui avec ce téléviseur Toshiba à moins de 350 euros.

En bref

Une grande diagonale d’écran

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision

Smart TV, d’autant plus avec Google Assistant

Le téléviseur Toshiba (référence 50UA3A63DG) de 50 pouces est aujourd’hui remisé à seulement 332 euros sur Cdiscount. C’est presque une centaine d’euros soustraite à son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

À ce prix, le téléviseur Toshiba 50UA3A63DG ne fait pas partie des meilleurs téléviseurs 4K HDR du marché, comme cela peut être le cas avec les gammes OLED de LG ou QLED de Samsung. Cependant, il a tout de même le mérite de rendre cette technologie plus abordable.

Compatible 4K, HDR et Dolby Vision, ce téléviseur offre déjà une qualité d’images très satisfaisante, encore plus pour quiconque est équipé d’un lecteur Blu-Ray… 4K, ainsi que tout autre appareil ou service de streaming capable d’afficher ce format d’affichage. Pour cela, vous pouvez compter sur la pléthore d’applications à télécharger depuis le Play Store, en passant par Netflix, OCS, Prime Video, MyCanal, Molotov et bientôt Disney Plus. Plus qu’une Smart TV, elle intègre même Google Assistant.

Le TV d’une diagonale 50 pouces (126 cm) profite par ailleurs d’un design plutôt élégant avec ses fines bordures autour de l’écran, mais aussi ses contours noirs qui font un joli contraste avec le pied couleur gris métallique. Enfin, la connectique semble assez fournie avec 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 port jack, 1 port optique, 1 port VGA et 1 port Ethernet.

