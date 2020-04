L’excellent TV Philips The One 65″ à prix cassé avec une barre de son offerte

C'est définitivement le bon moment de changer son téléviseur. Le TV Philips The One en 65 pouces n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. De plus, une barre de son d'une valeur de 300 euros est également offerte. Plus de détails ci-dessous.

Le téléviseur Philips The One fait partie de nos préférés. Il est complet, la qualité de l’image est top et la fonctionnalité ambilight sur 3 côtés ajoute ce petit truc en plus qui lui permet de se distinguer de la concurrence. On en parle aujourd’hui grâce à une remise exceptionnelle de presque 600 euros sur un pack Home Cinéma regroupant le modèle en 65 pouces avec une barre de son.

D’autres offres sur l’univers TV sont également disponibles à prix réduit. Plus de détails ici.

En bref

Un TV compatible 4K, HDR, Dolby Vision/Atmos, etc.

Avec Android TV et Chromecast intégré

Bonus : la barre de son

Au lieu de 1 298 euros, le pack incluant le téléviseur Philips The One 65″ (999 €) avec la barre de son Philips HTL3325 (299 €) revient aujourd’hui à seulement 699 euros sur Darty et fnac.com. Il suffit d’ajouter les deux produits au panier pour bénéficier de la réduction.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Le TV Philips The One propose une diagonale de 65 pouces, soit 164 centimètres. Il offre un design moderne avec de fines bordures et propose même la fonction Ambilight sur 3 côtés. C’est gadget, mais ça ajoute tout de même un effet sympa dans la pièce.

Il a ensuite la particularité d’être très complet en proposant toutes les meilleures normes audio et vidéo, avec au programme : une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby Audio et même Atmos. La qualité d’images est tout simplement excellente.

Le téléviseur The One embarque par ailleurs une connectique fournie avec 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique. Autrement dit, vous pourrez (presque) brancher tout ce que vous voulez dessus, en passant par les consoles de jeux vidéo, barre de son, casque audio, etc.

Le téléviseur Philips The One propose également toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec Android TV. Vous pourrez alors accéder au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov et Disney Plus, pour ne citer que les plus connues.

Il intègre enfin nativement la fonctionnalité Chromecast pour diffuser facilement du contenu sur l’écran depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du TV Philips The One dans nos colonnes.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références en promotion aujourd’hui, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleures offres TV 4K de la journée.