Déstockage TV 4K : les meilleures offres de la journée

Si vous cherchez un nouveau téléviseur, c'est sans doute le bon jour pour craquer puisque plusieurs modèles de TV sont en promotion aujourd'hui. Que cela soit chez Philips, Sony, Samsung ou LG, et en OLED, LCD ou QLED. On récapitule

Hasard du calendrier ou non, de nombreux fabricants de téléviseurs et marchands proposent aujourd’hui des réductions sur plusieurs modèles phares, dans toutes les gammes de prix toutes les technologies. Bref, il y en a pour tous les goûts, on vous a donc fait un petit récapitulatif des meilleures offres que nous avons repéré.

Sony Days : 15% de réduction sur les TV OLED et LCD

Dans le cadre de ce qu’elle appelle les Sony Days, la firme nippone propose une réduction de 15% chez Darty, Fnac et Boulanger avec le code promo SONY15 valable sur plusieurs modèles de la marque.

Sony 55AG8 à 1523 euros

C’est notamment le cas du TV OLED Sony 55AG8 sur lequel il est possible d’économiser plus de 260 euros pour tomber à 1531 euros à la Fnac et chez Darty. Boulanger est légèrement moins cher, à 1523 euros. Si vous choisissez ce marchand, la réduction est appliquée d’office dans le panier sans avoir besoin de renseigner le code promo.

Pour rappel, petit frère de l’AG9, le Sony AG8 est un téléviseur OLED haut de gamme de Sony qui, outre la dalle OLED, brille notamment par son processeur d’image et sa partie audio grâce à l’Acoustic Surface dont on vous parle dans notre test du Sony AG8. Son défaut principal est l’input lag assez élevé, ce qui pourrait gêner certains joueurs exigeants (mais ne vous inquiétez pas, on a quelque chose pour vous plus bas).

Retrouvez le Sony 55AG8 à 1531 euros à la Fnac SONY15

Retrouvez le Sony 55AG8 à 1531 euros chez Darty SONY15

Retrouvez le Sony 55AG8 à 1523 euros chez Boulanger SONY15

Sachez que le modèle 65 pouces profite également de la réduction de 15% à la Fnac, chez Darty et Boulanger. Ce dernier est à nouveau le moins cher à 2203 euros.

Retrouvez le Sony 65AG8 à 2203 euros chez Boulanger SONY15

15% sur les téléviseurs LCD Sony également

L’OLED reste évidemment une technologie onéreuse et qui n’est pas disponible dans de petites diagonales. La bonne nouvelle est que Sony remise également plusieurs téléviseurs LCD plutôt haut de gamme, tous 4K HDR, de 766 euros pour le modèle 49 pouces à 2170 euros pour le modèle 85 (!) pouces !

Retrouvez tous les téléviseurs Sony en promotion à la Fnac SONY15

Retrouvez tous les téléviseurs Sony chez Darty SONY15

Retrouvez tous les téléviseurs Sony en promotion chez Boulanger SONY15

LG : un combo LG OLED E9 et Xbox One à 1499 euros

La Fnac a mis en place une réduction pour l’achat conjoint d’un TV 55 pouces et d’un pack Xbox One X. Plusieurs modèles sont éligibles, mais on retient surtout un combo LG OLED 55E9 + Pack Xbox One X à 1499 euros. En pratique, cela revient à dire que la console est gratuite, ou que vous payez le téléviseur 1234 euros, à vous de voir. Dans les deux cas, c’est très intéressant et un très bon choix pour la Xbox puisque les TV LG OLED ont un input lag très bas.

L’offre fonctionne aussi avec le LG OLED 55C9 à 1499 euros (mais le E9 est plus beau) et le Samsung QE55Q80R à 999 euros.

Samsung The Frame et The Serif en promotion

Outre le QEQ80R mentionné au-dessus, vous pouvez également profiter de réduction sur le téléviseur-tableau The Frame 43 pouces : il est proposé à 799 euros, avec un cadre offert en plus. Il s’agit du modèle 2019, avec une dalle QLED donc et toujours ce design irréprochable qui s’intègre parfaitement aux intérieurs.

Dans la sélection design de Samsung, la gamme The Serif est également en promotion à la Fnac. Non seulement via des remises immédiates, mais aussi via une offre de remboursement de 20% valable jusqu’au 30 avril. Par exemple, cela permet de s’offrir le modèle 55 pouces QLED de 2019 à un tout peu moins de 1000 euros après remboursement.

Philips The One : 65 pouces au prix du 58 pouces… et une barre de son offerte

On termine cette sélection avec la seule et l’unique The One de Philips. La Fnac et Darty proposent le modèle 65 pouces au prix du 58 pouces, soit 699 euros… avec une barre de son offerte en prime. Vous ne trouverez tout simplement pas mieux en ce moment pour ce téléviseur 4K HDR avec supplément ambilight. Sachez que la barre de son est offerte avec les modèles 58 et 70 pouces si vous préférez ces tailles.