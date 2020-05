TCL brade son TV QLED de 65 pouces à moins de 600 euros pour les French Days

Comme Samsung, TCL a misé sur la technologie QLED. Pour les French Days, la firme propose sur une offre de remboursement sur plusieurs modèle, ce qui permet notamment d'obtenir le modèle 65 pouces à moins de 600 euros et le 55 pouces à moins de 500 euros.

Le QLED serait-il en passe de devenir meilleur marché que le LCD traditionnel ? C’est rarement le cas, mais pendant les French Days, et grâce à TCL, c’est possible. Le 65AC710, est un téléviseur 65 pouces, UHD, compatible HDR10+, Dolby vision, et avec Android TV que vous pouvez vous offrir pour moins de 600 euros après ODR pendant les French Days.

En bref

Un écran QLED 65 pouces

4K, HDR10+ et Dolby Vision

Android TV

Le TCL 65AC710 est disponible à 578 euros sur CDiscount, après ODR de 300 euros. L’offre est également disponible pour le modèle 55 pouces, à hauteur de 200 euros, pour un prix final de 486 euros.

On trouve également le modèle TCL QLED 65C715 à 599 euros sur Darty grâce à la même ODR.

En savoir plus 👇

C’est principalement Samsung qui commercialise des téléviseurs QLED, au point qu’on oublie parfois qu’il y a d’autres acteurs qui ont misé sur la technologie… comme TCL. Les AC710 de la marque chinoise sont des téléviseurs QLED relativement basiques, mais intègre déjà l’essentiel des choses que l’on attend d’un TV en 2020.

La 4K en premier lieu bien évidemment, mais aussi le support des normes HDR10+ et Dolby Vision. La dalle n’est toutefois rafraîchie qu’à 50 Hz. On trouve diverses optimisations logicielles de l’image ainsi que du Micro Dimming, mais ce dernier reste évidemment assez basique. À ce prix, on ne peut pas non plus espérer une trop grande débauche de technologie.

Le téléviseur permettra toutefois de profiter des avantages inhérents au QLED, notamment la richesse des couleurs. À notez également qu’il s’agit d’une SmartTV fonctionnant avec Android TV qui, dans cette version 9, est assez plaisant à utiliser.

