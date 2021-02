Ce TV Philips 50 pouces vous donne accès à la 4K pour moins de 360 euros

Entre son image 4K et sa compatibilité avec les meilleures normes vidéo du moment (HDR10+, Dolby Vision), ce TV Philips 50PUS7555/12 ne manque pas de points forts. Et grâce à Cdiscount, il en compte un de plus : son prix réduit.

Si la place vous manque, mais que vous voulez tout de même profiter d’une image de grande qualité, ce TV Philips se présente comme une bonne solution. Sa dalle de 50 pouces offre une belle définition 4K UHD, parfaite pour les séances cinés à domicile ou les sessions de jeu. D’autant que pendant les soldes d’hiver, ce téléviseur profite d’un code promo chez Cdiscount.

En bref :

Une définition 4K UHD ;

Support des normes HDR10+ et Dolby Vision ;

Une bonne luminosité et un taux de contraste très correct.

Le téléviseur UHD 4K Philips 50PUS7555/12 est ainsi proposé à 354 euros contre 379 euros habituellement, grâce au code 25EUROS.

Le TV Philips 50PUS7555/12 délivre une diagonale de 50 pouces, soit 126 centimètres. Sa dalle LED à la définition 3 840 x 2 160 pixels s’encastre dans un châssis élégant avec des bordures d’écran fines.

La présence du processeur Philips P5 permet au téléviseur d’upscaler en 4K l’image affichée pour un meilleur rendu. La qualité globale est excellente, avec des couleurs riches et des contrastes bien définis. Surtout qu’il est compatible avec les meilleures normes vidéo que sont le Dolby Vision et l’HDR10+,. Sans oublier le support du Dolby Atmos pour un son plus immersif.

Point d’Android TV puisque le TV Philips 50PUS7555/12 embarque l’ancien système d’exploitation Saphi. Un OS qui offre tout de même l’accès à certaines applications comme Netflix, Prime Video ou Youtube, mais pas Disney+. Pour compenser ces lacunes, vous aurez vite fait de vous tourner vers un boîtier multimédia comme le Nvidia Shield TV ou l’Apple TV 4K.

