SVoD : comment gérer ses favoris sur Netflix, Disney+, Prime Video et OCS

Les services de SVoD proposent tous un système de "favoris" pour mettre de côtés les programmes qu'ils préfèrent. Vous pouvez ainsi vous créer une liste de lecture pour trouver plus facilement certains films ou séries. Voici comment gérer ces listes depuis son ordinateur et son smartphone sur Netflix, Disney+, Prime Vidéo et OCS.

Que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Orange Cinéma Séries, tous intègrent un système de « Liste » ou de « Favoris » pour mettre de côté certains titres de votre choix.

L’avantage de cette technique est de pouvoir retrouver plus facilement les films ou séries que l’on veut regarder plus tard ou nos contenus préférés. Vous pouvez ainsi vous faire une liste de vos classiques cinématographiques pour les retrouver facilement pour une soirée ciné.

Ces listes permettent aussi aux algorithmes du service de pouvoir déterminer ce que vous aimez ou non et donc de pouvoir vous proposer du contenu adapté !

Gérer ses favoris sur Netflix

Sur ordinateur

Depuis votre navigateur, connectez-vous à Netflix et ouvrez la page de la série ou film que vous souhaitez ajouter. À côté du bouton pour lancer la série se trouve celui nommé + Ma liste.

En cliquant sur son bouton, le programme se retrouvera dans le menu Ma liste disponible dans la barre d’outils.

Dans ce menu se trouvent tous les programmes que vous avez pu ajouter à cette liste au fil du temps. Pour en supprimer certains, vous n’avez qu’à rouvrir la page d’une série ou film et de recliquer sur le bouton Ma liste.

Sur smartphone

Depuis l’application Android et iOS, la manipulation est sensiblement similaire. Rendez-vous sur la page d’un contenu et cliquez sur le bouton + Ma liste.

Pour ensuite retrouver sa liste, il y a une étape de plus que sur son navigateur. Allez dans l’onglet Plus et vous pourrez y trouver le menu Ma liste avec tous vos contenus sauvegardés.

Évidemment, il est possible de supprimer un film ou série de sa liste depuis le smartphone en rouvrant la page de la série ou film et en cliquant sur V Ma liste !

Gérer ses favoris sur Disney+

Sur ordinateur

Sur Disney+, le système est exactement le même que Netflix avec un menu nommé Ma liste. Ajoutez votre film ou série en ouvrant sa page et en cliquant sur le bouton + à côté de celui de lecture.

Le programme se trouve ensuite dans le menu Ma liste dans la barre d’outils.

Pour finir, si vous souhaitez supprimer la série ou le film de votre liste, rouvrez sa page et cliquez sur le bouton V pour qu’il disparaisse de vos programmes sauvegardés.

Sur smartphone

Depuis l’application Disney+, les étapes à suivre sont similaires. Commencez par ajouter le film ou série en cliquant sur le bouton +.

Pour se rendre sur la liste, allez dans le Menu Plus en cliquant sur votre photo de profil dans la barre d’outils. Dans la liste des différents menus à ouvrir se trouvera Ma liste avec vos contenus sauvegardés.

Pour supprimer un programme, rouvrez sa page et cliquez sur le bouton V ce qui l’effacera de la liste.

Gérer ses favoris sur Amazon Prime Video

Sur Amazon Prime Video, la liste de ne fonctionne pas de la même façon que Netflix et Disney+ au niveau des séries. Plutôt que d’ajouter une série entière à la liste, il faut ajouter une saison à chaque fois.

Sur ordinateur

Ouvrez donc la page dédiée au film ou à la saison de série de votre choix et cliquez sur Ajouter à la liste de favoris.

Pour ouvrir la liste des favoris, rendez-vous dans le menu Mes vidéos dans la barre d’outils. Les contenus sont disponibles dans la Liste de lecture et, contrairement à ses concurrents, les films et les séries sont séparés en deux catégories.

Pour supprimer le contenu, ouvrez sa page et cliquez sur Retirer de la liste de favoris.

Sur smartphone

Sur l’application smartphone, ouvrez la page du film ou de la saison de série que vous souhaitez ajouter et cliquez sur le bouton + Liste de favoris.

Pour se rendre dans la liste de lecture, il suffit d’ouvrir le menu Mes vidéos dans la barre d’outils. Les contenus sont réunis, mais en cliquant sur le bouton Filtrer, vous pourrez choisir de n’afficher que les séries ou que les films.

Pour supprimer un programme, c’est toujours la même manipulation. Ouvrez la page et cliquez sur le bouton Liste de favoris pour la supprimer de celle-ci.

Gérer ses favoris sur OCS, Orange Cinéma Séries

Sur ordinateur

Sur OCS, on peut ajouter un film ou une série en ouvrant sa page et en cliquant sur le bouton ★. OCS va vous confirmer par la suite que le film ou toute la série est ajouté à la liste des favoris.

Dans le menu Mon OCS, vous retrouverez la catégorie Favoris où vos séries et films sauvegardés se trouveront.

Pour supprimer une série ou un film, vous n’avez qu’à recliquer sur ★ sur la page du programme.

Sur smartphone

Sur l’application OCS, la manipulation à réaliser est sensiblement la même puisque vous devrez commencer par ouvrir la page d’une série ou film et cliquer sur le bouton ★. OCS va ensuite vous confirmer son ajout aux favoris.

Pour le retrouver, ouvrez le menu Mon OCS dans la barre d’outils. Dans Mon OCS, la catégorie Favoris regroupe les programmes sauvegardés.

Enfin, pour effacer des programmes des favoris, ouvrez sa page et recliquez sur ★ !

Si on peut regretter une chose sur ce système de liste, c’est qu’aucun service ne propose d’en créer plusieurs. À la manière d’une playlist de musique que l’on règle selon différents contextes, ce serait une bonne idée de pouvoir faire la même chose pour des films ou séries sur nos services de SVoD préférés.