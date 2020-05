Comment bloquer un numéro de téléphone ou une adresse mail sur iPhone

Les appels, messages ou mails indésirables sont légion. Les tendrement appelés « spammeurs » sont cependant facilement bloquables après qu'ils vous aient contacté pour la première fois. Voici comment bloquer un numéro de téléphone ou une adresse mail sur votre iPhone.

De l’appel de démarchage, au SMS louche en passant par le mail d’un prince nigérian voulant vous léguer cinquante millions de dollars, les contacts indésirables peuvent être nombreux. Les fabricants et opérateurs font de leur mieux pour les bloquer et c’est le cas pour Apple sur ses iPhone.

Un système permet de bloquer un numéro ou une adresse mail pour ne plus recevoir ces appels, messages ou mails sur votre smartphone à la pomme. Nous allons vous montrer comment faire, mais aussi, comment les débloquer !

Bloquer un numéro de téléphone sur iPhone

Pour empêcher quelqu’un de vous appeler ou de vous envoyer des messages, le meilleur moyen est de bloquer son numéro. Sur iOS, il faut se rendre dans les réglages du numéro. Si ce contact vous appelle, il faut passer par l’application Téléphone, retrouver un de ses appels dans l’historique et cliquer sur le bouton Informations symbolisé par un i.

Si c’est par SMS que vous vous faites importuner, ouvrez la conversation, cliquez sur le numéro en haut de l’écran et ouvrez le menu Infos. Arrivé là, recliquez sur le numéro de téléphone et on pourra passer au blocage du numéro.

Que vous soyez passé par l’application Téléphone ou Messages, vous allez vous retrouver dans les réglages du numéro qui vous contacte. Descendez jusqu’en bas des réglages et vous verrez l’option Bloquer ce correspondant. Confirmez votre choix et tous les appels et messages de ce numéro seront automatiquement bloqués par l’iPhone !

Les messages indésirables n’arrivent pas que par téléphone, ils arrivent aussi par mail. Pas de problème, Apple a tout prévu.

Bloquer une adresse mail sur son iPhone

Les spams par mail sont devenus presque monnaie courante, si une adresse est trop insistante avec vous, iOS vous propose également de la bloquer d’une manière similaire à un numéro de téléphone.

Ouvrez un mail envoyé par le contact indésirable et cliquez une fois sur son nom puis sur l’adresse mail qui va apparaître pour ouvrir une page de contact.

On se retrouve dans une page similaire à celle des réglages d’un numéro de téléphone. Pour bloquer l’adresse mail, vous n’avez plus qu’à cliquer sur Bloquer ce contact et confirmer votre choix.

Bloquer le contact ne bloquera les mails que depuis l’application Mail d’Apple, si vous utiliser Gmail, Outlook, etc. ils apparaîtront toujours dans les boîtes mail de ces services.

Débloquer un numéro de téléphone ou une adresse mail sur iPhone

Si on peut bloquer un contact, la logique fait qu’on peut aussi le débloquer. Pour le faire sur son iPhone, tout se passe dans les Réglages.

Descendez la liste jusqu’à voir le menu Téléphone. Rendez-vous ici et vous y trouverez un nouveau menu dans lequel il faut se rendre : Contacts bloqués.

Dans ce menu, on retrouvera les numéros ou adresses mail que l’on a bloqués précédemment. Pour les débloquer, vous n’avez qu’à glisser le contact vers la gauche et cliquer sur Débloquer.

Après cela, le contact pourra vous recontacter, votre iPhone ne filtrera plus ses appels, messages ou mails. Attention donc à ne pas vous faire spammer de nouveau !