Vous désirez partager des fichiers sans vous poser de questions sur les formats supportés par les appareils de vos contacts ? Le PDF est alors la solution universelle, quel que soit votre système d’exploitation. Image, texte, feuille de calcul, nous allons vous expliquer comment convertir un fichier (.doc, .jpeg, etc.) en PDF ?

Le PDF est un format de fichier qui s’impose comme universel. De Windows à Linux en passant par macOS et les appareils nomades, ils sont tous capables d’ouvrir nativement un fichier PDF. Cela peut vous motiver à convertir vos fichiers (.doc, .jpeg, etc.) dans ce format pour simplifier les échanges de fichiers. Les solutions sont multiples et nous allons vous en proposer deux simplissimes pour savoir comment convertir un fichier (.doc, .jpeg, etc.) en PDF.

Comment convertir un fichier (.doc, .jpeg, etc.) en PDF avec vos logiciels classiques ?

La plupart des logiciels, de Word, à Photoshop permettent d’enregistrer une version PDF de vos fichiers.

Pour aller plus loin

Comment lire et modifier un fichier PDF sur Android ? – Tutoriel pour débutants

Nous prenons ici deux exemples Photoshop et Open Office.

Comment convertir un fichier (.doc, .jpeg, etc.) en PDF avec un logiciel classique ?

Ouvrez votre document avec le logiciel adéquat, en cliquant sur Fichier et ensuite Ouvrir ou en double cliquant sur le fichier (normalement le logiciel associé se lance).

et ensuite ou en double cliquant sur le fichier (normalement le logiciel associé se lance). Votre fichier ouvert, il faut maintenant retourner sur l’onglet Fichier .

. Sélectionnez Enregistrez-sous ou Exporter en PDF.

Dans le cas où votre logiciel vous propose l’option Enregistrer sous , une fenêtre s’ouvre.

, une fenêtre s’ouvre. Sous la ligne contenant le nom du fichier, vous avez un menu déroulant Format ou Type .

ou . Choisissiez PDF et ensuite cliquez sur Enregistrer.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, et certains logiciels comme Photoshop proposent différentes options, dont une des plus importantes, le choix de la version de fichier PDF ( Compatibilité ), optez pour la plus récente.

), optez pour la plus récente. Terminer en cliquant sur Enregistrer en PDF.

Dans le cas où votre logiciel vous propose Exporter en PDF, cliquez dessus et une fenêtre s’ouvre.

Cliquez ensuite sur Exporter pour terminer l’opération et enregistrer votre fichier au format PDF.

Comment convertir un fichier (.doc, .jpeg, etc.) en PDF avec PDF2GO ?

Vous n’avez pas de logiciels capables d’enregistrer en PDF, ou vous voulez une solution universelle et simple pour ordinateur, smartphone et tablette. Le site Pdf2go.com/fr/convertir-en-pdf propose un service gratuit et efficace. L’opération est très simple et permet même de traiter par lot plusieurs fichiers, même s’ils sont de différents formats.

Rendez-vous sur le site Pdf2go.com/fr/convertir-en-pdf

Un rectangle vert apparaît avec un bouton Choisissez un fichier . Il suffit de cliquer dessus pour que s’ouvre l’explorateur. Vous sélectionnez alors le ou les fichiers à convertir.

. Il suffit de cliquer dessus pour que s’ouvre l’explorateur. Vous sélectionnez alors le ou les fichiers à convertir. Autre solution, un glisser-déposer dans la zone d’upload en vert. Ici nous allons convertir un fichier Excel, un JPEG et un Word.

Une fois le téléversement des fichiers terminé, cliquez sur le bouton vert Démarrer en bas de page à gauche. Le traitement prendra quelques secondes ou minutes en fonction de leur taille.

Pour récupérer vos fichiers, vous pouvez les récupérer un par un en cliquant sur le bouton vert Télécharger à la droite de chaque nom de fichier. Ou le bouton bleu ( Importer dans un espace de stockage en ligne ) qui permet d’uploader le fichier vers l’un de vos services Cloud comme Google Drive ou Dropbox.

à la droite de chaque nom de fichier. Ou le bouton bleu ( ) qui permet d’uploader le fichier vers l’un de vos services Cloud comme Google Drive ou Dropbox. Plus simple encore, le bouton vert Télécharger un fichier ZIP, pour recevoir tous vos fichiers convertis dans un seul fichier compressé.

Cette solution est l’une des rares en ligne gratuites et qui ne vous imposent pas de convertir un seul et unique fichier par jour.