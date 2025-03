Piratage : Nintendo remporte son procès contre la plateforme française 1fichier

Nintendo remporte une bataille judiciaire importante contre la plateforme 1fichier. Le site est tenu responsable de ne pas avoir supprimé des copies non autorisées de jeux de l’éditeur.

En matière de copyright, Nintendo ne rigole pas. La firme connue pour sa capacité à poursuivre en justice quiconque s’attaque de près ou de loin à ce qui relève de sa propriété est une habituée des procès. Le dernier en date, l’opposait en France à la plateforme 1fichier.com permettant de stocker en ligne du contenu et présentant des fichiers de jeux piratés appartenant à Nintendo.

Ce n’est pas la première fois que la justice française oppose Nintendo à 1fichier. En 2023, la Cour d’appel de Paris avait déjà jugé que Dstorage SAS, hébergeur de 1fichier était responsable de ne pas avoir supprimé ou bloqué l’accès à ces copies de jeux piratés, rappelle VGC. Un jugement condamnant Dstorage à verser 442 750 euros à Nintendo sans compter les 27 000 euros de frais juridique.

Une décision contestée par Dstorage SAS auprès de la Cour de cassation. Un recours infructueux puisque la Cour a indiqué le 26 février dernier que Dstorage était bien responsable, précise nos confrères de 01net. En conséquences, la plateforme va payer les sommes requises à son encontre et devra désormais retirer ou bloquer les fichiers de jeux piratés sous peine de de devoir verser des indemnités aux ayants droits des titres.

Nintendo de son côté s’est montré enthousiaste de cette nouvelle décision de justice. Dans un communiqué, rapporté par VGC, la firme indique cette décision devrait empêcher des hébergeurs « comme 1fichier.com de prétendre, comme il l’a fait lors de la procédure au fond, qu’une décision préalable d’un tribunal est nécessaire avant de retirer un contenu piraté ».

Si Nintendo vise les hébergeurs de fichiers, elle a également dans le collimateur toutes personnes travaillant sur des émulateurs portant sur ses consoles. Une décision ironique, lorsque l’on sait que la firme en utilise, elle-même, par commodités dans son propre musée.

