GOG passe le remboursement de vos jeux à 30 jours et vous demande de ne pas abuser - Frandroid.

GOG a annoncé une mise à jour de sa politique de remboursements de jeux, et elle est plutôt bénéfique pour les joueurs. Désormais, il sera possible de se faire rembourser intégralement un jeu jusqu'à 30 jours après son achat sur la plateforme dématérialisée et sans DRM.

GOG est la plateforme de jeu dématérialisée créée par CDProjekt, le studio derrière The Witcher et Cyberpunk 2077. La firme a à cœur de toujours proposer des conditions très favorables pour les joueurs. Ainsi, tous les jeux commercialisés sur GOG sont sans DRM, ce qui signifie qu’il est parfaitement possible de télécharger le fichier d’installation pour une utilisation hors ligne sans avoir toujours besoin d’être connecté à son compte GOG.

Plus récemment, GOG a lancé son launcher GOG Galaxy 2.0 capable de réunir toute la ludothèque des joueurs, en se connectant à Steam, Battle.net, UPlay et tous les autres services disponibles sur PC. CDProjekt a également confirmé son adhésion à la fonction Smart Delivery de Microsoft sur Xbox : si vous achetez Cyberpunk 2077 sur Xbox One, vous aurez le droit gratuitement à une version améliorée sur Xbox Series X. Dernière annonce en date : une nouvelle politique de remboursement.

La meilleure politique de remboursement dans les jeux vidéo

À travers un mail envoyé à tous les clients de la plateforme GOG, le service annonce une nouvelle politique de remboursement des jeux, désormais étendue à 30 jours après l’achat du jeu. Le changement de politique est détaillé à travers une FAQ sur le site de GOG. On y apprend notamment que :

Le remboursement fonctionne même si le jeu a été téléchargé, lancé et utilisé

Le remboursement peut se faire sur le porte-monnaie GOG ou en espèces en fonction du mode de paiement d’origine

Les précommandes peuvent être remboursées jusqu’à 30 jours après la sortie du jeu

Les demandes de remboursement se feront simplement sur le site de GOG et le service promet un traitement rapide des demandes, même si les remboursements en espèces pourront prendre plus de temps.

N’abusez pas du système

Cette nouvelle politique mise en place par GOG est très favorable aux consommateurs, à un moment où se pose la question de la revente des biens dématérialisés sur Steam, ou encore l’ouverture d’un procès en Allemagne contre la politique de remboursement des jeux sur l’eShop de Nintendo.

GOG demande donc de « respecter la valeur des jeux auxquels vous jouez, ainsi que le temps et les efforts qui ont été nécessaires pour leur création ». Le service insiste : « aussi, veuillez ne pas commettre d’abus de confiance en demandant le remboursement d’un trop grand nombre de jeux. Ne faites pas ça. Ce n’est pas honnête et personne n’aime ce genre de personnes », et préviens « nous surveillons actuellement les conséquences de la mise à jour actuelle pour nous assurer que personne n’utilise cette politique dans le but de léser les développeurs qui ont mis tout leur temps et leur cœur à créer des jeux fantastiques ».

La balle est désormais dans le camp des joueuses et joueurs, GOG aura-t-il raison de leur faire confiance avec ce changement de politique ? Réponse prochainement.