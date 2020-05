Voici comment Apple et Google veulent vous prévenir si vous avez été exposé au Covid-19

Alors qu'ils collaborent pour concevoir un système de traçage pour lutter contre le Covid-19, Apple et Google ont montré à quoi pourraient ressembler les notifications d'alerte d'une application comme StopCovid... à condition que le gouvernement français décide d'exploiter cette infrastructure.

Le 11 mai 2020 approche. À partir de cette date, la France va doucement commencer à se déconfiner et les autorités comptent utiliser l’application mobile de traçage StopCovid pour alerter les utilisateurs s’ils ont été à proximité d’une personne atteinte par le Covid-19. Ce genre de projet est appliqué ou envisagé un peu partout dans le monde et c’est dans cette optique qu’Apple et Google collaborent pour concevoir un système de notifications efficace sur iOS et Android qu’ils pourront mettre à disposition des autorités publiques.

Justement, les deux géants de la tech ont montré à la presse américaine ce à quoi devraient ressembler les notifications de prévention qu’ils préparent. Sur les illustrations, on voit notamment la page où l’utilisateur devra donner son accord pour recevoir les alertes.

Surtout, nous avons là un aperçu du genre de messages que l’on pourrait lire dans le volet de notifications de nos smartphones iOS ou Android : « Une personne qui a été à proximité de vous a été testée positive au Covid-19. Tapez pour plus d’infos. »

En tapant sur le message d’alerte, l’utilisateur sera amené sur une page indiquant les jours où il a été proche d’une personne testée positive. Dans les illustrations, Apple et Google montrent aussi comment vous pourriez indiquer les résultats de votre test pour que l’application sache si elle doit vous considérer comme porteur de la maladie et prévenir à leur tour les personnes qui ont été proches de vous.

Une base pour les applications de chaque pays

Les illustrations présentées ici par Google et Apple ne sont que des exemples de base. Les autorités pourront en effet changer certains éléments de l’interface en fonction de leur besoin. Les deux entreprises partagent à cet effet les outils de développement (SDK pour Android et Xcode pour iOS) pour que chaque pays puisse s’approprier cette infrastructure.

Apple et Google rappellent aussi que les applications utilisant leur système ne peuvent pas utiliser les données de géolocalisation — seulement le Bluetooth pour le contact tracing — et ne pourront servir que dans ce contexte de lutte contre la pandémie. La publicité y est interdite. Les deux entreprises songent aussi à limiter chaque pays à une seule et unique application. En France, nous aurions donc StopCovid.

La France en négociations

Rappelons toutefois que le gouvernement français n’a pas encore décidé d’exploiter la plateforme d’Apple et de Google en raison de certains désaccords avec la firme à la pomme. Des négociations sont toutefois en cours, notamment encouragées par l’opérateur Orange.

Dans tous les cas, soulignons deux choses. D’une part, que le projet StopCovid utilise ou non le système d’Apple et Google, l’application ne semble pas pouvoir être prête pour le 11 mai. D’autre part, ce service se basera normalement sur la base du volontariat, mais ne pourra se montrer pertinent que si une politique de dépistage efficace est mise en place en France.