Hello Bank lance Hello One, sa nouvelle offre gratuite, face aux néo-banques

Hello Bank, la banque mobile chapotée par BNP Paribas, lance une nouvelle offre : Hello One. Cette dernière, complètement gratuite, vient marcher sur les platebandes des néobanques comme ING ou N26.

Face à des offres qui n’ont presque pas évolué et ne sont plus très optimisées pour un usage contemporain, les néobanques ont gagné en popularité ces dernières années. Quand les banques traditionnelles continuent d’exploiter leurs marronniers, ces concurrentes cherchent à être mobiles et instantanées.

Et ça paye ! N26 ou encore Revolut ont réussi à se faire une belle place sur le marché. En face, après un premier essai payant avec sa marque Hello Bank et son offre Prime, BNP Paribas part à l’offensive directe avec sa nouvelle offre Hello One.

Hello One, l’offre gratuite de Hello Bank

Hello One est en effet totalement gratuit, se plaçant directement contre les offres Boursorama Welcome, ING Essentielle ou encore N26 Standard. La carte Visa fournie est à contrôle de solde, et permet un plafond de paiement par défaut de 1 000 euros tous les 30 jours. Le découvert n’est cependant pas autorisé, pour un plafond de retrait de 400 euros par semaine.

Le plus intéressant dans cette nouvelle offre Hello One est qu’elle permet de profiter d’un chéquier, et que les retraits en euros sont gratuits dans les distributeurs automatiques de BNP Paribas et de ses filiales. Pour un distributeur géré par une autre agence, cela coûte cependant 1 euro de plus. De plus, il n’y a pas de condition de gratuité associée à cette offre.

Les virements instantanés sont cependant payants (1 euro), et aucune assurance voyage n’est incluse (comme la plupart des concurrents comme le souligne Moneyvox). Concernant le paiement mobile, Hello One est compatible avec Apple Pay et le service français Paylib.

Outre ses conditions intéressantes de paiements et de retraits, le grand avantage de Hello One est d’être une banque en ligne toujours rattachée au réseau BNP Paribas. Aussi, déposer son liquide via un automate ou ses chèques au guichet de ces banques physiques est toujours possible, lui offrant un avantage certain sur la concurrence qui devrait rapidement réagir.

Attention cependant, comme le souligne notre estimé confrère Romain Heuillard, l’expérience client offerte par BNP Paribas ne semble pas être à la hauteur des attentes. Enfin, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur de banques afin de faire le meilleur choix.