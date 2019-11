FrAndroid lance le comparateurs de banques en ligne, banques traditionnelles et néobanques le plus complet et le plus moderne du web français. Nous avons testé pour que vous puissiez faire votre choix avec les bons arguments.

Remplir des tonnes de paperasse, attendre les cartes et les codes envoyés par voie postale, faire la queue pendant des heures et ne jamais savoir avec certitude si un paiement a été effectué sur votre compte : les opérations bancaires étaient autrefois bien plus compliquées. Et elles le sont toujours pour la plupart d’entre nous.

Aujourd’hui, grâce aux « néobanques » telles que N26, Orange Bank et Revolut, les applications bancaires nous permettent de bloquer nos cartes, de gérer nos budgets avec des analyses et d’obtenir des notifications instantanées de nos dépenses. Les applications de la vieille garde, y compris les banques en ligne, se sont également améliorées, car elles ont commencé à emprunter les meilleures idées à leurs plus petits concurrents.

Cependant, quand vient l’heure du choix face à une offre pléthorique, il n’est pas aisé de s’y retrouver. Sur Internet, nous n’avons pas trouvé de comparatifs clairs et complets sur tous ces aspects essentiels de la banque moderne, qui regrouperait technologie, sécurité, accessibilité, interface utilisateur, options, etc. Comme nous aimons mettre les mains dans le cambouis sur FrAndroid, nous avons décidé de les tester à notre manière.

Pour respecter nos exigences éditoriales et vous fournir une expertise de confiance, nous avons ouvert des comptes dans plusieurs banques, y compris auprès de des plus grandes institutions françaises dans le secteur. Nous avons évalué les offres en fonction de critères qui comptent : tarifs, options,frais, expérience numérique, paiement sans contact (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, PayLib), etc. Et pour coller avec l’ADN de FrAndroid, nous avons bien entendu pris le temps de tester les applications mobiles et l’expérience utilisateur, sur iOS et Android.

Si vous voyagez souvent, vous voulez une carte bancaire pratique et sans frais dans votre poche, or certaines des banques testées permettent justement de retirer gratuitement de l’argent liquide à l’étranger et dans toutes les devises autour du monde. Si vous voulez suivre de près certaines dépenses, vous allez adorer les notifications en temps réel sur votre smartphone. Si vous aimez vous promener léger, vous allez apprécier pouvoir payer avec votre smartphone. La banque qu’il vous faut peut être une néobanque, une banque en ligne, une banque mobile ou une banque traditionnelle : le plus important est qu’elle corresponde à vos besoins personnels. C’est notre postulat de départ lorsque nous avons conçu ce comparateur de banques, qui, on le souhaite, vous aidera aussi bien que vous l’espériez et à améliorer votre quotidien. Peu importe ce que vous choisissez, il y a de fortes chances que ce soit mieux que votre banque actuelle (oui, vous avez choisi celle en bas de votre appart’, on le sait…).

Nous avons prévu d’ajouter régulièrement de nouvelles banques testées : n’hésitez pas à nous soumettre en commentaires les prochaines banques que vous souhaitez voir figurer dans cette liste. Si vous avez des idées d’améliorations, c’est également en commentaires que vous pouvez les suggérer : nous les prendrons en compte le plus rapidement possible !