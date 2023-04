Elon Musk aurait acquis une myriade de GPU pour lancer Twitter sur l’IA

Elon Musk aurait lui aussi l'intention de se pencher sérieusement, très sérieusement, sur l'IA générative. On apprend ainsi que l'entrepreneur aurait acheté pas moins de 100 000 GPU pour motoriser les efforts de Twitter sur ce terrain.

Après avoir embauché deux anciens chercheurs de DeepMind, Twitter serait en train de se constituer un immense parc de cartes graphiques pour motoriser ses efforts sur le terrain de l’intelligence artificielle générative. C’est en tout cas ce que rapporte Business Insider, dont les informations ont été reprises ce mardi par Engadget. On apprend qu’Elon Musk aurait en effet acquis pas moins de 100 000 GPU en vue de les utiliser dans l’un des deux centres de données que l’entreprise détient toujours.

D’après une source contactée par le média américain, cet achat massif serait une preuve de « l’engagement » d’Elon Musk sur le terrain de l’IA générative. Toujours selon les informations de Business Insider, ce projet impliquerait, in fine, la création d’une IA que Twitter entrainerait en interne, à partir de ses propres monceaux de données.

Reste à savoir pour quoi faire. Engadget estime qu’une IA générative pourrait permettre à la firme d’améliorer sa recherche, voire de l’aider à reconstruire son activité publicitaire — largement compromise par le rachat d’Elon Musk et les mesures souvent erratiques (voire complètement incongrues) mises en place sur la plateforme par le milliardaire.

Quoi qu’il en soit, et comme le souligne le site spécialisé, ces nouvelles informations donnent une saveur différente aux récentes prises de position d’Elon Musk concernant l’IA générative et ses progrès fulgurants ces derniers mois. Récemment, l’homme d’affaires signait par exemple une lettre ouverte appelant les géants de la Tech à une pause de 6 mois sur le développement de l’IA. Un laps de temps qui pourrait éventuellement avantager Twitter, pour l’instant très en retrait sur ce marché.

I’m still confused as to how a non-profit to which I donated ~$100M somehow became a $30B market cap for-profit. If this is legal, why doesn’t everyone do it?

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2023