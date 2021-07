Windows 11 : le mode sombre sera le design standard sur certaines versions

Microsoft expérimente actuellement six thèmes Windows 11 et diverses images d'arrière-plan. Concernant le mode sombre et clair, il y aura un changement notable sur certaines versions de Windows.

Windows 11 va occuper les prochains mois de Microsoft… ainsi que les nôtres. Pour le moment, il faut adhérer au programme Insider pour tester la prochaine version de la version de l’OS de Microsoft. Nous pouvons ainsi découvrir cette mise à jour majeure et les réflexions de Microsoft. La dernière mise à jour 22000.71 continue d’apporter des nouveautés et des correctifs.

Microsoft profite également des semaines qui arrivent pour communiquer autour de Windows 11 à travers des conférences en vidéo. La dernière conférence, qui date du 15 juillet 2021, est dédiée à l’interface utilisateur. Vous pouvez la regarder même si vous ne parlez pas anglais, les vidéos sont systématiquement doublées en langue française.

Microsoft y évoque les modes de concentration, similaires à ce qu’Apple introduit dans iOS 15. Il est également question des modes d’affichage, Microsoft expérimente actuellement un total de six thèmes Windows 11 et diverses images d’arrière-plan.

Le mode sombre dans certaines versions de Windows 11

Microsoft annonce que le mode sombre sera activé par défaut dans les versions Entreprise et Education. Cela ne sera pas le cas des versions Home et Pro qui sont les plus populaires. « Parce que nous passons beaucoup plus de temps à regarder des écrans lumineux, non seulement pour des e-mails sans fin, mais aussi pour d’innombrables réunions », ce mode sombre être davantage activé par les développeurs, étant donné que Microsoft les cite souvent.

Ce choix est certainement dicté par les statistiques qui proviennent de l’utilisation de Windows 10, le mode sombre y est disponible depuis longtemps désormais. Jusqu’à maintenant, c’est le mode clair qui est proposé par défaut sur tous les OS.