NordVPN : 3 mois gratuits et une grosse baisse de prix à l’approche de l’été

L’abonnement de deux ans de NordVPN vient de prendre un coup de chaud : il est à seulement 71,20 euros, avec trois mois gratuits offerts en plus. Un excellent prix pour un excellent VPN.

La vague de chaleur de ces derniers jours a fait suer les prix de NordVPN. Durant les prochains jours, l’abonnement de deux ans permettant de connecter simultanément 6 appareils voit son prix fondre à seulement 71,20 euros. Trois mois d’abonnements sont offerts en sus, le prix au mois revient donc à seulement à 2,64 euros.

NordVPN : la garantie d’une application simple et efficace

NordVPN est une valeur sûre dans le monde des VPN. Avec 9 ans d’expérience et aujourd’hui 14 millions d’utilisateurs à travers le monde, c’est une marque reconnue qui offre la garantie de bénéficier d’un service de qualité.

Ses atouts sont nombreux. Il bénéficie pour commencer d’une excellente application, disponible sur tous les smartphones, ordinateurs, téléviseurs et mêmes routeurs : iOS, Android, Android TV, macOS, Windows, etc. Cette application est intégralement traduite en français et elle est très simple à utiliser.

Pour se connecter à un serveur VPN, une carte du monde est disponible directement sur l’écran d’accueil de l’application. Il suffit de cliquer sur un pays pour que sa connexion soit immédiatement délocalisée dans le pays en question. Tous les logiciels et applications qui utilisent Internet par la suite vont considérer que vous êtes bien situés dans le pays en question.

C’est là le principal avantage d’un VPN : il permet de contourner les géoblocages mis en place par certains sites web ou services. Comme Netflix par exemple. En vous connectant sur un serveur américain, vous pouvez ainsi facilement accéder au catalogue de séries et films de Netflix US, bien plus fourni que le français.

Des innovations régulières

L’avantage de prendre un abonnement à NordVPN, c’est que le service s’enrichit régulièrement de fonctionnalités nouvelles et d’innovations. L’année dernière par exemple, NordVPN avait dévoilé NordLynx, un nouveau protocole de connexion VPN qui améliore à la fois le débit et la confidentialité de l’utilisateur.

Ces derniers jours, NordVPN a encore amélioré le nombre de serveurs disponibles pour ses utilisateurs. De nouveaux serveurs ont ainsi été installés en France, à Marseille. Ces nouveaux serveurs vont ainsi permettre aux utilisateurs qui se trouvent dans le sud de la France de bénéficier de meilleurs débits.

Pour profiter de ces nouveaux serveurs, rien de plus simple. Si vous êtes dans le sud de la France, vous vous y connecterez automatiquement en cliquant sur “Connexion Rapide”. Et si vous tenez absolument à vous y connecter depuis le nord de la France, vous pouvez choisir la localisation du serveur dans la liste des serveurs situés en France.

Quels usages pour un VPN pendant les prochains jours ?

En ce début d’été, disposer d’un bon VPN propose de nombreux avantages. En se connectant à des serveurs situés en Belgique, au Portugal ou en Espagne, il est par exemple possible d’accéder gratuitement à des matchs en direct en accédant aux plateformes de diffusion en streaming des chaînes nationales.

À la veille des vacances, un VPN permet aussi de faire potentiellement baisser les prix de ses différentes locations (de voiture, d’appartement) ou billets d’avion. Les prix peuvent varier de façon assez importante selon que vous louez votre voiture depuis une connexion française et une connexion étrangère.

30 jours pour essayer NordVPN

Les services de NordVPN ne sont pas de simples promesses. En souscrivant à l’abonnement de deux ans, vous bénéficiez en effet d’une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours. Pendant un mois, vous avez en effet la possibilité de contacter le SAV (de véritables interlocuteurs francophones sont derrière) pour demander un remboursement.

L’abonnement de deux ans avec trois mois gratuits en plus pour 6 appareils est au prix de 2,64 euros par mois pendant les prochains jours seulement. Pour en profiter, rendez-vous sur le site de NordVPN.