Payer pour voir un tweet ? La nouvelle idée folle d’Elon Musk

Dans un fil de discussion Twitter posté le 13 avril 2023, le patron du réseau social Twitter Elon Musk a annoncé sur son compte personnel une prochaine option permettant aux créateurs de contenu de faire payer leurs tweets à des abonnés.

C’est une étape de plus vers l’objectif de rentabilité de Twitter. Jeudi 13 avril 2023, le fantasque patron du réseau social Elon Musk a annoncé dans un fil de discussion sur son compte personnel qu’une prochaine option de monétisation de tweets devrait être bientôt disponible.

Cette fonctionnalité serait une première pour Twitter, alors que d’autres plateformes qui permettent déjà aux créateurs de contenu de rentabiliser leur activité. En revanche, le PDG n’est pas clair sur les taux de commission prélevés sur ces futurs revenus.

Selon le multimilliardaire, une nouvelle option disponible dans un onglet « Monétisation » des paramètres de Twitter devrait permettre à quiconque « d’offrir à vos abonnés des abonnements à n’importe quel contenu, que ce soit du texte long ou une vidéo de plusieurs heures ! »

Dans le tweet suivant, Elon Musk promet également que l’équipe Twitter « vous aidera aussi à promouvoir votre travail. Notre objectif est de maximiser la prospérité des créateurs », et que ceux-ci pourront quitter la plateforme avec leur contenu « à tout moment ».

Apply to offer your followers subscriptions of any material, from longform text to hours long video!

Just tap on “Monetization” in settings.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2023