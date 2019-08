Suite à un concours de circonstances, c’est encore Omar qui s’occupe de La Notif cette semaine. Pour rappel, il s’agit d’un format hebdomadaire où un membre de la rédaction vous raconte comment l’équipe de FrAndroid a vécu la semaine écoulée.

Bon, la semaine dernière on a lancé un nouveau genre d’articles où un membre de la rédaction vous raconte un peu comment l’équipe de FrAndroid a vécu la semaine. À comprendre : un membre de la rédaction vous raconte sa vie. C’est moi qui m’y suis collé pour le premier exercice et normalement j’aurais dû laisser la plume à quelqu’un d’autre pour ce deuxième numéro de La Notif.

Problème : Manu est en vacances, Maxime a fait le pont vendredi (le jour où on écrit cet article), Cassim était occupé sur deux dossiers, Geoffroy devait boucler le test du Bose Headphones 700 et j’avais assigné Vic sur un bon nombre de tâches. Ne restait donc plus qu’un zigoto avec assez de temps libre pour écrire ce papier. Donc voilà, c’est encore moi et j’en suis aussi désolé que vous. Promis, la semaine prochaine, ce sera quelqu’un d’autre. En attendant, vous avez reçu La Notif.

Retour vers le Note 1

Dans le cadre d’un dossier et d’une vidéo, on s’est amusé à comparer le Galaxy Note 10 avec le Galaxy Note 1. Et pour illustrer tout ça, bah il nous fallait justement trouver un Galaxy Note 1. Et décidément, on a un sacré bol puisqu’on a carrément réussi à en avoir deux !

Notre adorable confrère Corentin Béchade de chez Les Numériques disposait d’un Galaxy Note premier du nom dans un vieux placard et nous l’a gentiment prêté tandis que, dans le même temps, Samsung a aussi retrouvé un exemplaire dans son stock et nous l’a fait parvenir dans sa boîte : le produit était tout neuf, les autocollants encore en place. On était content, on a pu faire de belles images et, surtout, on s’est rendu compte du temps qui passe, on a fait le bilan, calmement, se remémorant de chaque instant, parlant des histoires d’avant comme si on avait 50 ans. Aaah, c’était rigolo.

Ce qui était moins rigolo c’était le jeudi 15 août férié. Alors, n’allez pas croire que j’ai une dent contre les jours fériés, car je les aime passionnément. C’est juste que sur FrAndroid, un jour férié ça se prépare. Il faut en effet planifier des papiers à publier pendant ledit jour de repos et cette programmation s’ajoute donc à celle du weekend. En gros, sur les jours pendant lesquels on travaille, on doit faire un effort supplémentaire pour ne pas se retrouver avec un site en jachère pendant 24 heures. Heureusement, j’ai une équipe en or qui ne rechigne pas à la tâche. Résultat : je n’ai RIEN fait de mon jeudi et j’en étais très satisfait.

Des clefs et des clés

Cette semaine, j’ai aussi découvert l’amour que portait Maxime pour les clefs. Pas les clés hein, les clefs. Les deux orthographes sont tolérées, mais le bougre voue un culte à la version sans accent. À tel point qu’il m’a rendu un article concernant le Play Store dans lequel il n’a pas arrêté de parler des « mots-clefs ». Or un petit tour sur Google Trends permet de se rendre compte qu’absolument personne sur le web n’utilise cette orthographe.

Je me suis permis donc de changer le mot composé avant de publier son papier. Et monsieur en a fait tout un drame, me faisant passer pour un tyran.

Je tiens à dire qu'en sa qualité de rédacteur en chef (adjoint), @OmarBelkaab a remplacé "mots-clefs" par "mots-clés" dans mon article et je me sens opprimé. — Maxime (OtaXou) (@OtaXou) August 14, 2019

IFA une fois, IFA deux fois, IFA trois fois

En attendant, avec Geoffroy on s’est concentré sur un sujet plus sérieux : le salon de l’IFA qui va se dérouler à Berlin. Cette fois encore, je vais devoir m’y rendre pour FrAndroid. C’est la troisième année de suite pour moi et je dois vous avouer que ça ne m’enchante pas vraiment — ouais je râle ! J’adore le MWC de Barcelone et le CES de Las Vegas, deux événements annuels que j’ai pu couvrir sur place à deux reprises chacun, tandis que l’IFA a tendance à m’agacer à cause de sa mauvaise organisation. Mais bon, ce n’est que mon avis et au fond je sais que j’ai beaucoup de chances de faire autant de déplacements pour le travail. C’est juste que cette année j’aurais préféré refaire le MWC (mon salon préféré) plutôt que le rendez-vous de Berlin. Pour l’année prochaine, j’espère que c’est quelqu’un d’autre qu’IFA y aller (vous l’avez ?) ! (note de Geoffroy à la relecture : je l’ai et je désapprouve)

Bref, tout ça pour dire qu’avec Geoffroy on a organisé notre agenda pendant le salon pour se répartir les rôles : qui couvrira quelle conférence et quelle interview ? Il y a encore des choses à régler, mais c’est une affaire qui roule pour le moment. Par souci transparence, nous vous informons que Geoffroy est convié à l’IFA par Huawei — et cela sera précisé dans ses articles concernant la marque — tandis que Brandon (notre monsieur vidéo) et moi-même y allons aux frais d’Humanoid.

Bon allez, je ne m’éternise pas plus et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Notif !