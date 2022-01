Project Sophia : Razer dévoile son concept de bureau ultime et modulable (et RGB forcément !)

Durant le CES 2022, Razer n’a pas lésiné sur les annonces. En plus de ses traditionnels PC et accessoires, la marque aux serpents a également présenté un concept de bureau gaming futuriste. Le project Sophia promet un bureau modulable et personnalisable pour les joueurs, les streamers, les créateurs qui veulent tout sous la main.

La vie en couleurs et en technologie plus que jamais. Razer n’en finit décidément pas de vouloir mettre du RGB partout et, lors du CES 2022 de Las Vegas, la tendance n’est pas allée en s’atténuant. La marque a dégainé des nouveautés à tout-va et dans tous les domaines : un nouveau masque Zephyr Pro, une montre en partenariat avec Fossil ainsi qu’un programme pour s’attaquer aux éclairages en tous genres de la maison. Etun point commun : du coloré et vif partout.

Et Razer ne s’arrête pas là. L’entreprise asiatique a surtout dévoilé project Sophia, un concept de bureau modulable destiné aux joueurs et streamers qui veulent le setup parfait dans un module tout-en-un, comme aux créateurs de contenus qui veulent avoir tout sous la main.

Un bureau modulable pour satisfaire tous les profils et tous les besoins

« L’avenir du jeu et de l’informatique à domicile ». C’est ainsi que Razer annonce son concept de bureau gaming qui mise sur la modularité, la personnalisation et la puissance technologique. Car le project Sophia n’est pas juste un bureau, c’est un concept tout-en-un qui veut s’adapter à tous les besoins (bureautique, gaming, streaming, création musicale, montage vidéo…) en regroupant tous les périphériques et dispositifs directement dans le bureau pour une expérience simplifiée au maximum.

Pour cela, il se base sur un bureau, composé d’un socle et d’un écran OLED (en 65 ou 77 pouces), capable de supporter jusqu’à 13 modules différents. Cela peut aller de l’écran secondaire à la table de mixage, de la zone tactile pour stylet à celle pour surveiller les paramètres du système, des outils de montage aux raccourcis de gestion de son jeu préféré, une tablette, etc. Et une zone pour garder son café au chaud est même prévue ! En quelques secondes, il est possible de passer d’une configuration à une autre pour jouer puis travailler.

Source : Razer Project Sophia peut aussi faire le bonheur des créateurs de contenus vidéo // Source : Razer La vision pour streamer de Project Sophia // Source : Razer Toutes les informations sur ce PC gaming peuvent s’afficher // Source : Razer

Car ce bureau du futur est conçu autour d’un circuit imprimé personnalisé et « équipé de composants de pointe ». Razer promet qu’on y trouvera le dernier processeur Intel ou encore le dernier GPU Nvidia, un système de son surround THX ou encore un écran à taux de rafraîchissement élevé. Tous les modules et composants seront logés dans un châssis qui se fixe magnétiquement sous le plateau de verre du bureau. Un accès facile à tous les éléments pour en changer rapidement si besoin.

Razer oblige, la touche Chroma n’est pas oubliée et le bureau est recouvert de LED pour se synchroniser avec l’écosystème coloré de la marque. Project Sophia se présente donc comme un ambitieux concept pour satisfaire le plus grand nombre, mais aussi les multiples usages au quotidien. Reste à savoir quand il fera réellement son apparition. Pour le moment, il ne s’est présenté qu’à travers des vidéos et un concept visuel. Sur le papier, l’idée est belle et louable. La taille démesurée de l’écran si proche de la zone de travail reste à voir.

Pour le moment, ni date de sortie ni prix n’ont été communiqués.

