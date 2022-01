Xgimi Aura : ultra courte-focale 4K, Android TV, HDR10 et 2400 lumens de luminosité

Le marché des vidéoprojecteurs en ultra court-focale explose en Asie, ce qui permet d'obtenir de nouveaux produits. Xgimi vient d'annoncer sa première TV Laser 4K.

Xgimi, peut-être que vous ne connaissez pas ce constructeur. Cette firme chinoise s’est fait connaître pour de premiers picoprojecteurs sous Android TV. Elle est désormais passée au niveau supérieur puisqu’elle vient de présenter un projecteur laser 4K à ultra courte focale au CES 2022.

Un marché en ébullition

Pour rappel, les vidéoprojecteurs à ultra courte-focale se multiplie, il y en a chez Samsung, Xiaomi, BenQ, ViewSonic, Hisense… Le premier intérêt, vous l’aurez compris, c’est lié à son rapport de projection qui est dans ce cas généralement inférieur à 0,3. Le rapport de projection est le rapport entre la taille d’image et la distance projecteur-écran. Il permet de définir précisément la position du vidéoprojecteur selon la taille d’image souhaitée (et inversement).

Ce type de vidéoprojecteur a d’autres intérêts, comme celui de la facilité d’installation. Il suffit de le placer sur un meuble près du mur où vous voulez projeter l’image. Les coûts d’installation sont donc moindres par rapport à un vidéoprojecteur classique. Mais il y a aussi des avantages pour la qualité de l’image et l’expérience utilisateur, comme le fait d’avoir un meilleur rendement lumineux. En effet, étant donné que le vidéoprojecteur est situé plus près de l’écran, il y a moins de déperditions de lumière.

Aura : jusqu’à 150 pouces

Le Xgimi Aura, tout juste présenté, est une nouvelle solution du fabricant de projecteurs qui est capable d’offrir une image jusqu’à 150 pouces sur un écran ou un mur, avec lequel il n’est espacé que de quelques centimètres. Il utilise une matrice DLP / DMD mais la définition 4K est obtenue à partir de matrices Full HD (1920 x 1080 pixels) via un procédé de wobulation. De plus, il ne nécessite aucune installation professionnelle, il vous suffira de poser l’appareil sur un meuble et vous pourrez commencer à l’utiliser.

Les caractéristiques les plus notables de ce projecteur sont une source de lumière laser de 2400 lumens, sa compatibilité avec HDR10 et HLG et Android TV 10, grâce à laquelle vous pouvez accéder à toutes les apps utiles. Il est également compatible Full HD en 3D.

De plus, c’est une solution « toute en un » et il est livré avec quatre haut-parleurs Harman Kardon 15W (deux subwoofers et deux tweeters), mais pas de DTS ni de Dolby Atmos. Pour environ 2500 euros, c’est une alternative aux téléviseurs classiques qui est déjà commercialisée.

