CES 2021 : comment le coronavirus va façonner le salon de l’année prochaine

Faisant fi des risques liés au Covid-19, la CTA prévoit de tenir le CES 2021 en janvier prochain à Las Vegas. Certaines règles particulières seront néanmoins appliquées.

Le CES 2021 devrait bien avoir lieu. La CTA (Consumer Technology Association), qui organise le salon de Las Vegas, vient d’annoncer que « une nouvelle fois, nous tâcher de vous proposer l’évènement technologique le plus influent au monde », prévoyant de conserver l’évènement sous sa forme physique. Rappelons qu’en 2020, de nombreux salons et autres congrès technologiques ont été annulés en raison de l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée dans le monde entier.

Malgré cela et l’ombre d’une deuxième vague qui continue de planer, « de grandes marques se sont engagées pour le salon » et des conférenciers devraient prendre la parole à Las Vegas début janvier 2021.

Des mesures de sécurité

Afin de rassurer les futurs participants de l’évènement, la CTA indique néanmoins que des normes de sécurité ont été revues afin de s’adapter à la situation :

Les couloirs et stands seront nettoyés et désinfectés régulièrement et des « stations de désinfection » (comprenez par là des distributeurs de gel hydroalcoolique) seront disposées partout sur la zone ;

Les allées seront élargies et les sièges seront plus espacés dans les zones de conférences afin de permettre une certaine distanciation sociale ;

Des rappels des bonnes pratiques à adopter seront faits aux participants afin d’éviter les contacts physiques et encourager le port des masques ;

Une limitation des points de contact sur la zone, avec par exemple des systèmes d’achat sans contact pour les transactions ;

L’évaluation des solutions de scan thermique des participants aux différents points d’entrée ;

Un meilleur accès aux services de santé sur place.

Bien sûr, il reste encore sept mois avant le début du CES 2021 et la situation peut encore évoluer, dans un sens comme dans l’autre. D’ici là, peut-être que le Covid-19 ne sera qu’un vieux — et désagréable — souvenir, ou peut-être qu’une deuxième vague aura obligé le monde à se confiner à nouveau et éviter de se regrouper dans un lieu fermé comme le palais des congrès de Las Vegas.