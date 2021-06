WWDC 2021 : Apple pourrait dévoiler une app pour suivre notre santé mentale

Après un confinement et une pandémie qui ont beaucoup pesé sur le mental de beaucoup, Apple pourrait enfin lancer son application de méditation et de suivi de la santé mentale. Murmurée depuis de longues années, l’app a été repérée dans l’App Store, mais de manière non officielle. À découvrir peut-être dès ce soir lors de la conférence WWDC…

On sait que le bien-être et la santé sont des sujets essentiels chez Apple et il n’est pas rare de voir des innovations pointer le bout de leur nez chaque année, notamment sur l’iPhone et l’Apple Watch.

Après le suivi du sommeil l’an dernier, la détection du bruit environnant ou du cycle menstruel préalablement, il serait désormais question cette année de retrouver un peu de sérénité après des mois éprouvants pour notre mental.

L’Apple Watch pour vous aider à vous détendre

Avant l’événement d’introduction de la conférence des développeurs WWDC ce lundi soir dès 19h (en direct sur notre site, mais aussi désormais à suivre à partir de 18h sur notre chaîne Twitch), un développeur a repéré dans l’App Store une nouvelle application d’Apple qui n’a pas encore été officialisée.

On voit ainsi apparaître une référence « com.Apple.Mind » qui n’existe actuellement pas dans l’App Store. Les identifiants d’application ainsi enregistrés « com.apple.NanoTips » et « com.Apple.NanoContacts » font référence au code interne d’Apple pour les apps Apple Watch (Nano), explique MacRumors. Ce qui laisse entendre que l’app serait disponible sur smartphone et montre connectée.

La prise en charge de la santé mentale

Ce n’est pas forcément une surprise. On sait depuis longtemps que la firme travaille à une application de type méditation pour la relaxation. L’Apple Watch dispose déjà de l’app Respirer pour inciter à faire une pause d’au moins une minute afin de se détendre et vous envoie même des rappels pour cela.

Associée au suivi du rythme cardiaque et aux différents capteurs embarqués comme l’oxymètre, l’app de méditation pourrait détecter un niveau de stress élevé et prendre ainsi en charge le suivi mental de l’utilisateur. Avec le confinement et ses conséquences sur le mental de beaucoup, Apple a beaucoup communiqué sur l’importance du bien-être et travaille depuis longtemps sur une gestion du stress, en incitant à des pauses pour respirer ou tout simplement se lever.

Le suivi d’oxygénation dans le sang permet notamment de savoir si vous êtes en hyperventilation, avec une attaque de panique en constatant une baisse du niveau. L’Apple Watch vous avertirait alors d’un souci tout en formulant des conseils et des idées d’exercices de respiration pour retrouver votre quiétude. Une prise en charge de la santé mentale qui vient ainsi cocher toutes les cases de la feuille de route santé et bien-être de la marque.