Article sponsorisé par Rue du Commerce

Rue du Commerce est l’un des piliers du e-commerce en France avec un catalogue gigantesque incluant de très nombreuses exclusivités. Smartphone, tablette, objets connectés ou encore accessoires : à l’occasion des Soldes d’été 2019, le célèbre marchand propose de très nombreuses remises sur des milliers de références. N’ayez pas peur, nous avons sélectionné les meilleures offres de Rue du Commerce des Soldes.

Depuis quelques années, les Soldes sont devenus un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nouvelles technologies sur Internet. Avec des prix agressivement bas, c’est l’opportunité rêvée pour dénicher les bonnes affaires avant de partir en vacances. Rue du Commerce joue évidemment le jeu lors de cet événement, nous avons sélectionné quelques références high-tech au meilleur prix que nous recommandons pour leur qualité.

NB : Il est possible que certaines offres présentées dans ce guide ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible. N’hésitez pas à revenir, l’article est très régulièrement mis à jour.

Sony Xperia XZ2 à 269 euros

Le Sony Xperia XZ2 est le premier flagship de 2018 du constructeur japonais. Il s’agit de l’un des premiers smartphones à être équipé du Snapdragon 845, toujours aussi efficace en 2019. Son écran LCD de 5,7 pouces est également l’un de ses points forts, il lui permet d’avoir une excellente luminosité et un très bon rendu HDR. À ce prix, c’est très difficile de trouver mieux en 2019, surtout qu’il a été l’un des premiers smartphones à recevoir Android 9 Pie et qu’il profitera surement d’Android 10 Q en avance. Vous avez des questions ? Nous avons sûrement les réponses dans notre test complet du Sony Xperia XZ2 !

On le retrouve à 269 euros contre 799 euros à sa sortie, tout simplement imbattable !

Retrouvez le Sony Xperia XZ2 Noir à 269 euros

Retrouvez le Sony Xperia XZ2 Blanc à 269 euros

LG G7 ThinQ à 299 euros

L’arrêt de la commercialisation des smartphones LG en France a aussi du bon : on retrouve le LG G7 ThinQ en déstockage à 299 euros sur Rue du Commerce pour les Soldes d’été.

Le LG G7 ThinQ n’est pas un mauvais smartphone, comme nous l’indiquons dans notre test. Il avait juste du mal à se différencier sur le segment du haut de gamme en 2018. Bon dans la majorité des catégories, il n’a malheureusement jamais été le meilleur. À ce prix, il devient en revanche un excellent produit avec une liste de caractéristiques que l’on n’a pas l’habitude de voir sur cette gamme tarifaire : certification IP68 (waterproof), charge rapide par USB C, charge sans fil, Snapdragon 845, capteur photo ultra grand-angle ou encore écran de 6,1 pouces QHD. Si vous recherchiez une affaire pour changer de smartphone durant les Soldes d’été, vous l’avez !

Retrouvez le LG G7 ThinQ Noir à 299 euros

Retrouvez le LG G7 ThinQ Bleu à 299 euros

Xiaomi Mi A2 à 152 euros

Le Xiaomi Mi A2 est le dernier smartphone du fabricant chinois certifié Android One. Il réunit les meilleurs des mondes : un hardware efficace et pas cher à la Xiaomi et un logiciel simple sans fioriture et à jour grâce à Google. Sous le capot, on retrouve un SoC Qualcomm Snapdragon 660 qui a fait ses preuves sur des smartphones de milieu de gamme, une batterie de 3000 mAh qui lui confère une bonne autonomie et un double capteur de 12+20 mégapixels qui remplit amplement son rôle quand il y a assez de lumière.

Il était commercialisé à 269 euros à sa sortie. On le retrouve aujourd’hui à 152 euros pendant les soldes d’été via 50 euros d’ODR.

Retrouvez le Xiaomi Mi A2 à 152 euros

Il est également disponible en version 64 Go à 179 euros au lieu de 299 euros à sa sortie.

Retrouvez le Xiaomi Mi A2 64 Go à 152 euros

Asus ZenBook S13 à 799 euros

Le Asus ZenBook S13 est un ordinateur portable à l’apparence unique grâce à sa charnière qui permet de surélever le clavier. Il dispose d’une fiche technique haut de gamme avec un CPU Intel Core i7 8550U épaulé par 8 Go de RAM et un écran Full HD de 13,3 pouces avec des bordures réduites le tout pour un poids (1,05 kg) et un encombrement (311 x 213 x 12.9 mm) réduits. Il promet jusqu’à 13 heures d’autonomie en une charge et profite de la charge rapide via USB C. Si vous recherchez un ordinateur facilement transportable, performant et orienté productivité, le ZenBook S13 coche ces 3 cases.

Disponible à sa sortie à 1299 euros, le ZenBook S13 s’affiche à 799 euros sur Rue du Commerce pour les Soldes d’été 2019.

Retrouvez le Asus ZenBook S13 à 799 euros

DJI Osmo Mobile 2 à 106 euros

Vous recherchez un accessoire pour vous aider à immortaliser vos vacances ? Le Osmo 2 de DJI est l’un des meilleurs stabilisateurs pour smartphone du marché et il profite d’une belle baisse de prix sur Rue du Commerce à l’occasion des soldes d’été : 106 euros au lieu de 149 euros.

L’application DJI Go propose de nombreuses fonctionnalités et permet de tracker un sujet ou un objet, faire des time-lapse en mouvement ou encore contrôler le zoom grâce au stabilisateur. Si vous avez déjà un smartphone qui vous permet de réaliser de belles vidéos, c’est un investissement intéressant pour améliorer la qualité de vos réalisations.

Retrouvez le DJI Osmo Mobile 2 à 106 euros

DJI Tello à 71 euros

Avec sa taille particulièrement petite (9.80 x 9.25 x 4.10 cm), le plus accessible des drones de DJI se veut compact pour tenir facilement dans une main. Mais ne prenez pas le Ryze Tello pour un simple jouet, il embarque des fonctionnalités dignes des grands DJI. Il propose des options comme le décollage et l’atterrissage automatique, un mode de vol autonome, la possibilité de faire des flips dans les airs, etc. Il est très facile à contrôler via l’application sur smartphone et il procure un réel plaisir de vol.

Côté photo/vidéo, il embarque une caméra de 5 mégapixels qui permet de prendre de belles photos avec de belles couleurs, mais aussi de filmer en qualité HD à 30 images par seconde. Son efficacité est d’ailleurs amplifiée par un processeur de 14 cœurs qui se trouve sous le capot. Avec sa batterie de 1 100 mAh, il peut voler pendant 13 minutes à une vitesse maximale qui peut atteindre les 8 mètres par seconde. Via WiFi avec votre smartphone, la portée s’étend à 100 mètres de distance. On vous explique pourquoi on aime ce petit drone dans notre test complet.

Il passe à 71 euros au lieu de 109 euros habituellement, une excellente offre pour ceux qui ont envie de tester un drone sans casser sa tirelire.

Retrouvez le DJI Tello à 71 euros

DJI Mavic Air à 719 euros

Le Mavic Air de DJI se positionne entre le Spark et le Mavic Pro. De la taille d’un smartphone, il se veut compact, pliable et très léger avec un poids de 430 grammes seulement. Sa batterie de 2 375 mAh lui permet d’effectuer des vols de 21 minutes par session et la télécommande fournit avec offre une portée de 4 kilomètres de distance. Pour la petite nouveauté de ce modèle, il embarque une capacité de stockage de 8 Go avec un port USB-C pour améliorer les transferts de données.

Il intègre une camera CMOS de 11 mm capable de prendre des photos en 12 mégapixels et des vidéos en 4K UHD à 30 ips, en 2,7K à 60 ips ou en Full HD/HD à 120 ips. Le DJI Mavic Air embarque également sont lot de fonctionnalités bienvenues comme le Palm Control qui permet de contrôler le drone avec des gestes, ou encore éviter des obstacles automatiquement grâce au système de détection Flight Autonomy 2.0.

Retrouvez le DJI Mavic Air à 719 euros

DJI Mavic Pro Platinum à 764 euros

Le Mavic Pro Platinium Combo est l’un des meilleurs drones de DJI. Proposé dans un format assez compact, il dispose d’une caméra 4K à 30 images par seconde (ou du 1080p à 96 images par seconde) intégrée à une nacelle stabilisée sur trois axes.

En mode photo, on pourra compter sur un capteur de 12 mégapixels capable de prendre des photos en RAW (DNG). Il possède également plusieurs modes automatiques pour atterrir automatiquement à l’endroit du décollage ou pour piloter le drone avec des gestes par exemple. La version Platinium lui permet de réduire ses nuisances sonores en vol de 4 dB (60% comparé au Mavic Pro) et son autonomie passe à 30 minutes.

Il est disponible à 764 euros au lieu de 999 euros habituellement sur Rue du Commerce à l’occasion des Soldes d’été.

Retrouvez le DJI Mavic Pro Platinium à 764 euros

Rue du commerce : livraison premium et SAV de qualité

Avec 20 ans d’expérience, Rue du Commerce est un pionnier du e-commerce en France spécialisé dans les nouvelles technologies. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Carrefour et partage ses valeurs en mettant en avant la qualité de service pendant la commande, la livraison et un service après-vente expérimenté et réactif.

Si l’on doit trouver un point où Rue du Commerce excelle aujourd’hui, cela serait sans aucun doute la qualité et la rapidité de livraison. Qu’elle soit réalisée dans un relais colis ou à domicile, chaque retrait nécessitera une signature, ce qui vous protégera des colis perdus ou volés. La livraison premium est gratuite à partir de 150 euros en relais colis ou magasin Carrefour et à partir de 500 euros à domicile. De plus, le marchand permet de retirer son colis en 2h dans un magasin Carrefour sur une sélection d’articles.