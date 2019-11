Le Black Friday a débuté chez Cdiscount. De nombreuses promos sont déployées et pour vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures du lot. Du Xiaomi Mi 9, au SSD interne en passant par les AirPods, Cdiscount a de quoi vous faire craquer.

Après quelques jours de promotions, voilà enfin le grand jour : le Black Friday est là. Cdiscount est bien décidé à proposer de belles affaires pour ce jour fatidique. Pour ne pas vous y perdre, on a fait le tri et voici les meilleures offres disponibles du Black Friday de Cdiscount.

Cette sélection est régulièrement mise à jour, n’hésitez pas à revenir pour être sur de ne rien rater.

AirPods 2 : la référence des écouteurs true-wireless dès 129,99 euros

Les AirPods sont devenus de véritables phénomènes de société. On ne passe plus une journée dans une grande ville sans en voir aux oreilles des passants. Tout est imaginé pour faciliter leur utilisation, surtout s’ils sont couplés à un iPhone, iPad ou Mac, la connexion avec les appareils à la pomme se fait en une ouverture de la boite des écouteurs et le tour est joué. Ils sont tout de même compatibles avec d’autres appareils comme les smartphones Android ou les PC sous Windows qui ont une connectivité Bluetooth.

Leur seconde grande force est leur design, légers et assez fins, ils ne se font pas sentir sur la longueur dans les oreilles et sont donc très confortables. Le boitier de rangement est très compact et rentre facilement dans une poche.

L’une des deux versions possède même un boitier avec recharge sans-fil pour lui permette de charger facilement avec n’importe quelle station de charge Qi.

Les AirPods 2 en bref

La connectivité avec les produits Apple

Le confort d’utilisation

Le boitier compact

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge classique sont disponibles à 129,99 euros au lieu de 179 soit 50 euros de réduction.

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge sans-fil sont disponibles à 159,99 euros au lieu de 229 soit 70 euros de réduction.

Go Ride 80Pro : le meilleur rapport qualité-prix pour une trottinette à 149,99 euros

Le monde des trottinettes électriques est en pleine expansion. À côté du géant du marché qu’est Xiaomi, GoRide propose la 80 Pro, un modèle au même prix que l’ultra populaire M365 et qui lui fait de l’ombre. Imaginez alors avec 200 euros de réduction.

La 80 Pro passe de 350 à 150 euros et devient le meilleur rapport qualité-prix des trottinettes électriques grâce à ses caractéristiques qui font rougir la concurrence. Montant à la limite légale de 25 km/h, le petit bolide a une très bonne tenue sur la route et possède des roues pleines, donc increvables. Pesant 11,5 kg, elle reste plutôt simple à porter si vous devez monter les escaliers en la portant et se replie sur elle-même pour devenir assez compacte pour la ranger dans un placard ou sous un meuble.

Avec 3 modes de conduite : économie d’énergie, équilibrée et boostée, elle est un petit bonheur à manipuler avec son frein particulièrement puissant en cas de freinage d’urgence et son régulateur de vitesse.

La GoRide 80 Pro en bref

Très bonne tenue de route

Plusieurs modes de conduite

Assez légère pour être manipulée à la main

La GoRide 80 Pro est disponible à 149,99 euros en exclusivité sur Cdiscount au lieu de 349 soit 200 euros de réduction.

LG OLED55B8 : la TV 4K UHD OLED à 1 090 euros au lieu de 1 990

Lorsque l’on parle de téléviseurs, on ne peut pas passer à côté de LG. Le Coréen est un expert dans ce domaine et sa TV OLED55B8 est une référence dans sa gamme de prix de téléviseurs autour des 2 000 euros. Alors, imaginez si elle est 900 euros moins chère.

L’écran OLED de 55 pouces offre un contraste infini et la définition Ultra HD couplée au processeur d’images Alpha7 permet une grande qualité d’affichage. Compatible avec la technologie HDR 10 Pro et Dolby Vision, vous pourrez regarder vos films et jouer à vos jeux avec des couleurs vibrantes.

LG embarque ce téléviseur avec le système WebOS. Intégrant de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Plex, YouTube ou Molotov, vous pourrez consommer du contenu depuis de nombreux services sans avoir à investir dans une box supplémentaire.

La TV LG OLED55B8 en bref

Dalle OLED 4K UHD

Compatible HDR

Smart TV grâce à WebOS

La TV LG OLED55B8 est disponible à 1090 euros sur Cdiscount au lieu de 1990 soit 900 euros de réduction.

Samsung Galaxy S10e : le presque flagship de Samsung à 449 euros

Annoncé en même temps que le Samsung Galaxy S10 et S10 Plus, le Galaxy S10e est une version « économe » (le « e » voulant dire Essential) du flagship coréen, mais sans pour autant perdre beaucoup de fonctionnalités qu’ont ses grands frères. Lors de cette annonce, il était déjà celui avec le meilleur rapport qualité-prix d’entre eux.

Son design n’est pas tout à fait la hauteur du S10 classique et S10 Plus, dans la mesure ou il n’adopte pas les bordures incurvées, mais n’est pas mauvais pour autant. Samsung a très bien fait son travail pour faire de ce smartphone un produit bien construit et très joli grâce notamment à l’écran poinçonné et son dos en verre.

Ses deux points forts sont tout d’abord l’écran AMOLED d’une définition Full HD+. On connait Samsung, ce sont des experts dans ce domaine, ils le confirment avec ce produit. Le second point fort sont ses performances qui rivalisent avec les cadors du marché. Attention cependant à son autonomie très moyenne…

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un smartphone « compact »

Le même processeur que les Galaxy S10 et S10 Plus

Un bon double capteur photo

Le Samsung Galaxy S10e est disponible dans sa version 128 Go à 449 euros chez Cdiscount au lieu de 759 soit 310 euros de réduction.

Google Home: rendez votre maison intelligente pour 70 euros

Le Google Home est la version de base de l’enceinte connectée de Google. Elle s’est déjà implantée dans de nombreux foyers et faire rentrer l’assistant vocal de la firme dans votre quotidien. Lié à votre compte Google, il pourra ainsi se synchroniser avec vos appareils pour vous fournir des informations précises.

Demandez-lui la météo, l’état du trafic, les dernières informations ou de jouer de la musique, Google Home pourra vous faire cela sans problèmes (si vous lui demandez gentiment, il pourra même vous raconter une blague). Connectez-le à différents appareils connectés comme des ampoules, un aspirateur robot ou votre télévision via un Chromecast.

Son design bien travaillé permet de le ranger dans la maison sans qu’il ne fasse « tâche ». Sa base est détachable ce qui permet de pouvoir l’échanger avec une autre pour changer sa couleur ou son matériau.

Le Google Home en bref

Google Assistant intégré

Design bien travaillé

Compatible avec de nombreux appareils connectés

Le Google Home est disponible pour 69,99 euros chez Cdiscount au lieu de 99,99 soit 30 euros de réduction.

iPhone Xr : à 569,99 euros, il est le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone Apple

Annoncé il y a de cela un peu plus d’un an, l’iPhone XR avait étonné à sa sortie et était pour beaucoup annoncé comme l’iPhone à acheter plutôt que le XS ou XS Max grâce à son très bon rapport qualité-prix (pour un produit Apple).

Aujourd’hui, pour moins de 600 euros vous avez un iPhone (c’est déjà bien) avec le design post iPhone X avec l’écran presque borderless et l’encoche sur le haut. La dalle LCD est une des meilleures du marché et malgré sa définition assez faible de 1792 x 828 pixels, elle nous avait étonnés par sa qualité.

Pour la photo, le capteur arrière fait un travail remarquable qui a permis à l’iPhone Xr de se hisser comme l’un des meilleurs dans cette catégorie. Malgré ses 3 petits Go de mémoire vive, il est une bête de course. Il était à sa sortie l’un des appareils les plus performants, il l’est d’autant plus dans sa gamme de prix. Enfin, vous pouvez vous éloigner de votre chargeur sans trop paniquer avec sa très bonne autonomie qui lui permet de rester éveillé pendant près de deux jours d’affilée.

L’iPhone Xr en bref

Un très bon écran LCD

Des performances de haute volée

Un produit Apple « abordable »

L’iPhone Xr est disponible pour 569,99 euros chez Cdiscount dans sa version noire avec 64 Go de stockage au lieu de 709 euros.

Bose QC 35 II : l’un des meilleurs casques sans-fil à 235 euros

Le casque à réduction de bruit active de Bose, le QC 35 II, est une référence dans son domaine. Deuxième édition de ce modèle (d’où le « II » dans son nom), il offre un design qui n’attire pas forcément, mais dont le confort est indéniable.

La qualité du son est digne d’un haut de gamme, même si on regrette l’absence de codecs HD. Sa réduction de bruit est l’une des plus efficaces et peut transformer le bruit d’un bébé qui pleure dans l’avion en un léger bruit de fond qui vous permettra de profiter sans problème de votre playlist Spotify.

Puisque c’est un casque sans-fil, il n’y a pas à s’inquiéter si vous possédez un smartphone sans prise jack, une connectique Bluetooth suffit pour coupler les deux appareils. Bose reste tout de même prévenant et fournit un câble jack dans la boite pour pouvoir brancher le casque à une chaîne Hi-Fi par exemple. Il possède enfin une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa pour permettre à son utilisateur de converser avec sa voix robotique préférée.

Le Bose QC 35 II en bref

Une des meilleures technologies de réduction de bruit active

Une qualité de son au top

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Le Bose Quiet Comfort 35 II est disponible pour 235,99 euros chez Cdiscount en couleur noire au lieu de 350 euros. Sa version rose est disponible pour 236,99 euros et la version argent pour 239 euros.

Bundle PS4 Slim + God of War + Gran Turismo + The Last of Us: le pack PS4 le plus complet à 234,99 euros

La PS4 est la console la plus populaire de sa génération. Sur le marché, elle est déclinée en 2 versions : Slim et Pro, la première va convenir à la majorité des utilisateurs par son format plus compact et ses très bonnes performances au demeurant. Petite et silencieuse, elle pourra facilement se ranger dans un meuble sans l’encombrer.

Ce qui fait le succès de cette console c’est aussi sa manette sans-fil Dual Shock 4 livrée avec qui offre un très bon confort de tenue et une compatibilité avec d’autres supports comme un PC ou un smartphone.

Ce pack est accompagné de trois jeux de la catégorie « PlayStation Hits » : God of War, Gran Turismo Sport et The Last of Us – Remastered. Ces jeux ont été salués par la critique pour leur gameplay et aussi la qualité de leurs graphismes qui permettent de montrer le plein potentiel de la console.

Le pack PS4 Slim en bref

Des graphismes de qualité

Un format plus compact que la PS4 classique et Pro

Trois très bons jeux fournis

Le Pack PS4 Slim noire Fortnite + God of War + Gran Turismo Sport + The Last of Us – Remastered est à 234,99 euros chez Cdiscount au lieu de 359,99 euros.

Xiaomi Mi Box S: une box Android TV 4K à 49,89 euros

La Xiaomi Mi Box S est la bonne affaire si vous souhaitez vous procurer une box Android TV compatible 4K UHD. Assez compact, il est facile de la cacher dans un meuble TV.

Avec Android TV intégré, la Mi Box S offre l’accès à de nombreuses applications du Google Play Store comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney Plus dans quelques mois.

La box est compatible 4K UHD et pourra lire la plupart des contenus dans ce format sans aucun problème. Vous pourrez même faire tourner quelques jeux 3D pas très gourmands ou brancher un disque dur sur le port USB à l’arrière.

La Xiaomi Mi Box S en bref

Format compact

Android TV installé

Compatible 4K UHD

La Xiaomi Mi Box S est disponible pour 49,89 euros chez Cdiscount au lieu de 69 euros.

Lenovo Legion Y540-15IRH : le PC Portable gaming avec Intel Core i5 et GTX 1660Ti à 799,99 euros

Une si belle configuration pour un PC portable de jeu avec un prix aussi bas, c’est assez rare pour être souligné. Le Lenovo Legion Y540-15IRH est donc notre choix du jour.

Avec son écran IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD, vous pourrez jouer confortablement à la plupart de vos jeux. Même si le taux de rafraîchissement d’uniquement 60 Hz est décevant, le reste de la fiche technique donne clairement envie.

Propulsé par un processeur Intel Core i5 9300-H (9e génération) avec 4 cœurs, une fréquence de 2,4 GHz et 16 Go de RAM. Il sera un ordinateur suffisamment puissant pour fonctionner sans aucun problème. De plus, la carte graphique intégrée NVIDIA GTX 1660Ti permet de faire tourner la plupart des jeux en graphismes « Ultra ». Avec les 512 Go de SSD, le temps de chargement de la plupart des jeux est grandement réduit.

Le Lenovo Legion Y540-15IRH en bref

Processeur Intel de 9e génération

Carte graphique NVIDIA GTX 1660Ti

16 Go de RAM

Le Lenovo Legion Y540-15IRH est disponible pour 799,99 euros chez Cdiscount au lieu de 1220 euros.

iPad 7 : à 359 euros, c’est le meilleur rapport qualité-prix pour une tablette

Sur le marché des tablettes, Apple est bien seul face à une concurrence à la traîne. Les iPad sont les rois et il est compliqué d’imaginer la roue tourner bientôt tant les « ardoises » à la pomme sont des modèles du genre. Rien qu’avec son design, domaine si cher à Apple, on a du mal à déceler des erreurs à part les bordures qui peuvent paraître un peu trop « passéiste » pour certains utilisateurs. La qualité de construction est très bonne et le produit tient parfaitement en main.

Avec un écran Retina 10,2 pouces d’une définition de 2 160 x 1 620 pixels, l’iPad 7 a une qualité d’affichage dont ne pourrait critiquer qu’une seule chose : l’absence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, réservé à la version Pro. La puce A10 lui permet d’avoir des performances presque parfait pour faire tourner des outils comme Photoshop, Lightroom ou des applications plus basiques comme Netflix ou Instagram.

Depuis quelques mois, les tablettes Apple ont leur propre système : iPadOS qui offre une expérience presque parfaite qui est clairement la meilleure du marché face à Android et l’interface tablette de Windows 10.

L’iPad 10,2 pouces en bref

Écran Retina

Un design réussi

L’intégration iPadOS

L’iPad 10,2 pouces est disponible pour 349,99 euros chez Cdiscount en version Gris Sidéra, Wifi seul et 32 Go de stockage interne au lieu de 389 euros.

Xiaomi Mi 9T Pro : pour 352,05 euros, optez pour du haut de gamme

Xiaomi s’est clairement fait une réputation de smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Avec le Mi 9T Pro, la marque l’a confirmé avec un très bon smartphone à un prix ultra agressif, alors en promotion, c’est encore plus intéressant.

Son écran OLED de 6,39 pouces avec une définition Full HD+ est très bon et la — presque — absence de bordure lui offre une impression de grandeur supplémentaire. S’il n’a aucune bordure ni encoche, où est la caméra avant ? Elle se trouve dans un petit mécanisme qui permet de la sortir du châssis du smartphone quand on en a besoin. On aime ou on n’aime pas…

À l’arrière, on a un dos en verre avec un effet très particulier de reflets colorés qui s’estompent vers l’intérieur où se trouve le triple capteur photo qui reste le hic de ce smartphone tant la qualité des photos n’est pas à la hauteur de nos espérances.

Pour ses performances, le Snapdragon 855 et les 6 Go de RAM sont presque infaillibles dans une utilisation normale ou intensive. Les jeux gourmands tournent sans problèmes et avec sa batterie de 4 000 mAh, le smartphone pourra largement tenir la journée.

Le Xiaomi Mi 9T Pro est disponible pour 352,05 euros chez Cdiscount au lieu de 429,90 euros dans sa version 6 Go + 128 Go en couleur Bleu Glacier.

Toshiba Canvio Basics 1 To et Seagate Expansion Portable 4 To : pour 39,99 et 89,99 euros, commencez à sauvegarder tout et n’importe quoi

Noël approche et vous allez peut-être changer d’ordinateur et vouloir faire une sauvegarde de votre ancien appareil. Il vous faut donc un disque dur externe et ça tombe bien, deux grosses promos sont en cours pour le Black Friday sur le Toshiba Canvio Basics 1 To et le Seagate Expansion Portable 4 To.

Tous deux compatibles avec l’USB 3.0 vous pourrez avoir des transferts de fichiers très rapides, pratique si vous souhaitez copier une grande quantité de données d’un coup. Par leur grande capacité de stockage, vous pourrez facilement vous en servir pour en faire une vidéothèque, une ludothèque ou un disque de sauvegarde pour votre ordinateur.

Petit avantage du Seagate : il est upgradable, vous pourrez changer facilement de disque dur à l’intérieur en cas de problème ou si vous voulez augmenter sa capacité.

Les disques durs externes Toshiba 1 To et Seagate 4 To en bref

USB 3.0

Grande capacité de stockage

Seagate upgradable

Le disque dur Toshiba Canvio Basics 1 To est disponible pour 39,99 euros chez Cdiscount au lieu de 69,99 euros.

Le disque dur Seagate Expansion Portable 4 To est disponible pour 89,99 euros chez Cdiscount au lieu de 119,99 euros.

Écran Acer Nitro 21,5 pouces : un moniteur PC gaming pour 59,99 euros

Pendant ce Black Friday, c’est l’occasion de changer son écran de PC vieillissant. Cdiscount propose l’écran Acer Nitro de 21,5 pouces à moitié prix, une occasion à surveiller de près.

Avec sa dalle mate TFT d’une résolution Full HD, vous pourrez jouer à vos jeux sans problèmes avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz en prime. Ce n’est pas une fiche impressionnante, mais pour cette gamme de prix il est difficile de faire mieux.

L’écran possède deux ports HDMI et un port VGA pour pouvoir brancher plusieurs appareils à la fois. L’écran est d’ailleurs compatible avec la technologie de synchronisation adaptative AMD FreeSync qui permet d’éviter des saccades lors de l’affichage.

L’écran Acer Nitro 21,5 pouces en bref

Résolution Full HD

Taux de rafraîchissement de 75 Hz

Compatible AMD FreeSync

L’écran Acer Nitro 21,5 pouces est disponible chez Cdiscount pour 59,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Xiaomi Mi 9 : le flagship killer à 299,99 euros

Le Xiaomi Mi 9 est l’un des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix de cette année. Il possède des caractéristiques dignes d’un « haut de gamme » à un prix bien inférieur. Il est donc le flagship killer de cette année 2019.

Il intègre un écran OLED de 6,39 de grande qualité. Sa définition Full HD+, son excellent contraste et sa gestion des couleurs dans la norme en font le premier gros point fort de ce smartphone. Son design est également réussi, sans être innovant. Il reprend les codes du marché avec une encoche en forme de goutte d’eau, un dos en verre et le double capteur photo dans le coin supérieur gauche.

Ce double capteur justement produit de bons clichés, mais ils ne vont cette fois-ci pas concurrencer des champions comme des Samsung Galaxy S ou Note, Google Pixel ou iPhone. Le Xiaomi Mi 9 embarque un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, c’est semblable au Google Pixel 4 sorti il y a un mois. Avec cette configuration, les performances sont de haute volée et offrent une expérience sans failles et sans ralentissements.

Le Xiaomi Mi 9 en bref

Un très bon écran

Des performances au top

Un prix imbattable

Le Xiaomi Mi 9 est disponible pour 349 euros chez Cdiscount au lieu de 449 dans sa version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne ! Remplissez ensuite le formulaire d’Offre de Remboursement pour récupérer 50 euros sur votre achat.

Philips 50PUS6203 : la TV LED 4K UHD 50 pouces à 349,99 euros

Si vous avez envie d’un nouveau téléviseur pour votre salon sans pour autant dépenser de sommes « astronomiques », la Smart TV LED Philips 50PUS6203 est ce qu’il vous faut.

Avec sa dalle 50 pouces LCD compatible 4K UHD et HDR+, vous aurez une très bonne qualité d’image pour regarder vos films et autres contenus disponibles dans cette définition qui devient petit à petit une technologie de plus en plus abordable.

Smart TV oblige, elle intègre différentes applications comme Netflix, YouTube ou Amazon Prive Video pour avoir justement des contenus 4K UHD en attendant que les chaînes TV deviennent compatibles en majorité. Elle possède aussi plusieurs ports USB pour brancher un disque dur et regarder des films directement depuis ce support.

La Philips 50PUS6203 en bref

Résolution 4K UHD

Compatible HDR+

Smart TV avec Netflix, YouTube, etc.

La télévision Philips 50PUS6203 est disponible à 349,99 euros sur Cdiscount au lieu de 420 euros.

