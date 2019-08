Turbulentes, les Radeon RX 5700 et 5700 XT peuvent monter à plus de 85 degrés en charge. Une température assez élevée qui n’inquiète pas AMD. Au contraire, la firme a fait savoir aux utilisateurs les moins sereins qu’une chauffe maximale de 110 degrés Celsius est « attendue et conforme »… tout du moins dans le cadre d’un usage gaming typique.

Ils seront peu à peu éclipsés par les modèles customs attendus dans les prochaines semaines, mais les designs de référence proposés par AMD pour ses Radeon RX 5700 XT et RX 5700 font en attendant pousser quelques cheveux blancs à leurs propriétaires. Les deux cartes font preuve d’une tendance marquée à la chauffe, au point de passer parfois généreusement la barre des 80 degrés dans certains cas. Dans un message adressé à sa communauté, AMD a toutefois tenu à rassurer : la chose est normale et tout est prévu pour que les nouveaux GPUs Navi supportent sans broncher une température maximale de 110 degrés Celsius.

La température mesurée de manière plus précise sur les dernières Radeon

Dans sa (longue) réponse à la problématique de la chauffe sur les 5700 et 5700 XT, Mithun Chandrasekhar (lead, product management pour AMD) explique notamment que depuis la Radeon VII, AMD ne se contente plus d’un seul capteur de température, mais de toute une panoplie déployée sur le die. Les données ainsi récoltées sont transmises au système de gestion des performances pour ajuster ces dernières en fonction de la chauffe. Les nouvelles cartes graphiques d’AMD sont donc — en théorie — capables de gérer plus finement leur propre température.

« Avec la Radeon VII, nous avons introduit une surveillance thermique améliorée pour optimiser les performances du GPU », explique notamment l’intéressé. « Nous nous sommes appuyés sur cette base avec les GPUs Radeon de la série RX 5700, et nous utilisons maintenant un vaste réseau de capteurs thermiques répartis sur l’ensemble du die pour surveiller et régler intelligemment et en temps réel les performances en fonction de l’activité du GPU », poursuit-il.

« Grâce à cet ensemble de capteurs, nous pouvons identifier le ‘hotspot’ sur l’ensemble de la puce GPU. Au lieu de [brider les fréquences sur le die tout entier en cas de surchauffe], les Radeon RX 5700 et 5700 XT peuvent continuer de fonctionner de manière opportune jusqu’à ce que l’un des capteurs atteigne la température de jonction de 110 degrés. Elles sont donc capables de fonctionner normalement jusqu’à une température de 110 degrés, qui est attendue est conforme à leurs spécifications ».

Capables de fonctionner normalement jusqu’à une température de 110 degrés

Lors de son test des deux nouvelles puces d’AMD, le site spécialisé PC GamesN a pour sa part relevé des températures maximales de 87 et 77 degrés respectivement sur les Radeon 5700 XT et 5700. La RTX 2070 SUPER de NVIDIA, concurrente directe de la 5700 XT d’AMD, se limitait pour sa part à 68 degrés en charge. C’est beaucoup moins, mais le système de dissipation proposé sur les modèles de référence NVIDIA est aussi nettement plus efficace que les blower employés par AMD.

Cet écart devrait selon toute logique se réduire avec l’introduction prochaine sur le marché des modèles customs proposés par des marques comme Sapphire Powercolor, ou MSI.