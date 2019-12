L’équipe de Frandroid vous souhaite un joyeux Noël !

En cette période de fête, l'équipe de Frandroid tenait à vous souhaiter un excellent Noël !

Ça y est c’est Noël ! L’heure est aux retrouvailles en famille, aux repas interminables, aux cadeaux et aux feux de cheminée. C’est aussi le moment de se poser un instant et de prendre du recul sur l’année qui vient de s’écouler.

En effet, comme chaque année, 2019 aura été riche en surprises et nouveautés du côté de la tech. Comme chaque année, nous nous sommes efforcés de suivre tout cela au plus près pour vous livrer toutes les informations essentielles sur cet univers passionnant. Comme chaque année, nous avons également évolué et affiné notre proposition éditoriale. Comme chaque année, nous avons pu compter sur votre soutien.

Merci à toutes et à tous de nous suivre toujours plus nombreux. Ensemble, en 2019, nous avons découvert les smartphones pliables de Samsung et Huawei, plongé dans la complexité de l’affaire qui secoue Huawei et les États-Unis, observé un fort engouement pour les services de jeux vidéo en streaming, assisté au retour de Microsoft dans le monde des smartphones… La liste est encore très longue.

Joyeux Noël !

Plus récemment encore, nous avons changé d’identité. FrAndroid est devenu Frandroid et ouvre sa ligne éditoriale pour explorer de nouveaux horizons. Une transformation qui n’efface en rien l’ADN de notre site, ce qui l’anime depuis onze ans désormais. Nous tenions à vous remercier pour l’accueil que vous avez su faire à Frandroid.

Eh bien, il s’en est passé des choses, hein ? Et il s’en passera encore plein d’autres en 2020. En attendant, toute l’équipe de Frandroid tenait à vous souhaiter d’excellentes fêtes de Noël. Profitez-en bien, reposez-vous autant que possible et à très vite sur Frandroid !

Oh ! Et si vous êtes vraiment très en retard dans vos achats de Noël, retrouvez ici quelques idées cadeaux de dernière minute.