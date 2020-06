Bienvenue à Melinda dans l’équipe de Frandroid

La rédaction de Frandroid est contente d'accueillir Melinda au sein de son équipe. Petit portrait d'une journaliste aguerrie.

Malgré la situation économique difficile après la crise sanitaire que le monde a traversé ces derniers mois, Humanoid — l’entreprise qui édite Frandroid — reste toujours à l’affût de nouveaux talents qui pourraient apporter de la diversité et de nouvelles compétences à ses équipes. Depuis plusieurs mois, nous vous le répétons : Frandroid recrute, et le premier changement au sein de la rédaction a eu lieu cette semaine.

Depuis le mardi 2 juin 2020, vous pouvez donc lire sur Frandroid des articles rédigés par Melinda Davan-Soulas, dont l’énergie et la bonne humeur apporteront sans aucun doute plein de positif à la rédaction comme au site que vous aimez lire.

Incollable sur bien des sujets

Pour peu que vous la suiviez sur Twitter, vous découvrirez sans peine que Melinda est non seulement une accro au café, mais aussi une passionnée de jeux vidéo et de sport. Intarissable sur la NFL et percutante sur ses analyses footballistiques (ne la lancez pas sur Cristiano Ronaldo), elle apporte avec elle un background de journaliste sportive au sein de rédactions aux noms aussi évocateurs que France 2, Eurosport ou Canal+.

Elle est loin d’être la dernière également lorsqu’il s’agit de discuter de la PS5, de la Xbox Series X ou même de la Game Gear Micro. À dire vrai, nous nous demandons déjà comment elle trouve le temps de jouer autant en menant une vie aussi chargée.

La tech dans les nuages

Mais si Melinda a rejoint Frandroid, ce n’est pas pour ses connaissances sportives, mais bel et bien parce que, sous l’une de ses nombreuses casquettes, on trouve une fan de nouvelles technologies. Chroniqueuse régulière du Journal du Hardware sur LeStream, et journaliste tech anciennement chez TF1-LCI durant de nombreuses années, elle transporte toujours avec elle au moins deux smartphones et une quantité impressionnante de gadgets en tous genres, quand elle n’est pas en déplacement à l’autre bout du monde pour interviewer Tim Cook ou Jack Dorsey.

Capable de parler aussi bien de smartphones, d’ordinateurs, de périphériques, de casques audio ou de gadgets novateurs d’une start-up inconnue découverte on ne sait comment (certains pensent que ses journées durent plus de 24 heures), elle apportera indubitablement un grand savoir et une nouvelle variété de sujets sur Frandroid.

Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà aperçue ou entendue dans notre vidéo des smartphones de l’année 2019 ou notre podcast sur les journalistes tech.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

C’est donc avec un immense honneur que toute la rédaction accueille Melinda à ses côtés. N’hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue.