FrandroidOffreMoi une Nvidia Shield TV Pro (2019) et 2 mois de GeForce Now prioritaire

Tentez de gagner une Nvidia Shield TV Pro et deux mois d'abonnement GeForce Now prioritaire avec notre concours #FrandroidOffreMoi qui rythme le calendrier de l'Avent. Voici comment participer.

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le calendrier de l’Avent bat son plein et nous voici à la dixième case. Celle-ci s’ouvre, une fois n’est pas coutume, sur un super cadeau : une Nvidia Shield TV Pro (2019) couplée à deux mois d’abonnement GeForce Now prioritaire pour vous amuser avec le cloud gaming. Vous pouvez tenter de la gagner en participant au concours #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux.

Jour 10 : une Nvidia Shield TV Pro et GeForce Now

La Nvidia Shield TV Pro est une excellente box TV fonctionnant sur Android TV. En la gagnant, vous aurez droit à un boîtier multimédia haut de gamme capable d’afficher des contenus en 4 K HDR en Dolby Vision et Dolby Atmos. Elle sert aussi de serveur Plex au besoin si vous raccordez un stockage externe via le port USB 3.0. Nous avions particulièrement apprécié le modèle classique, la Shield TV (2019). Cette version Pro offre un peu plus de mémoire vive et de stockage.

Et ce n’est pas tout ! Les deux mois d’abonnement GeForce Now prioritaire vont vous permettre de profiter dans les meilleures conditions de vos jeux en cloud gaming.

Comment gagner la Shield TV (2019) ?

Sur Twitter

Pour gagner ce très beau lot sur Twitter, vous devez retweeter et liker notre tweet et publier un post contenant « #FrandroidOffreMoi » et « Nvidia Shield TV Pro ». Pensez aussi à suivre les comptes de Frandroid et de Nvidia GeForce NOW FR.

Sur Instagram

Pour participer sur Instagram, il faut taguer deux amis avec qui vous allez passer une excellente soirée grâce à cette box TV et l’abonnement GeForce Now. Partagez en story et abonnez-vous aux comptes de Frandroid et de Nvidia GeForce FR.

Facebook

Sur Facebook, il faut simplement nous dire pourquoi vous voulez gagner ce cadeau. L’explication ne devrait pas être trop difficile à trouver !

Le tirage au sort a lieu le 26 décembre 2022 !

