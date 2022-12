FrandroidOffreMoi un Oppo Reno 8

Tentez de gagner un Oppo Reno 8 avec notre concours #FrandroidOffreMoi sur Instagram, Twitter et Facebook. C'est en effet le 20e lot de notre calendrier de l'Avent. Voici comment participer.

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver ! Le calendrier de l’Avent s’approche lentement, mais sûrement de la fin. Le concours #FrandroidOffreMoi ouvre ainsi sa 20e case ! Que se cache-t-il derrière ? Un Oppo Reno 8 à gagner !

Jour 20 : un smartphone Oppo Reno 8

Parmi les meilleurs smartphones à moins de 500 euros de l’année 2022, l’Oppo Reno 8 a su très bien jouer sa carte. Avec des performances excellentes et ne provoquant aucune chauffe, un très bel écran lumineux, un design des plus soignés et une autonomie solide bien appuyée par la charge rapide, il a plus d’un argument dans sa poche.

Nous l’avions noté 8/10 lors de notre test. Quelques mois après, nous vous proposons de le gagner !

Comment gagner cet Oppo Reno 8

Sur Twitter

L’Oppo Reno 8 est à votre portée sur Twitter si vous publiez un tweet avec deux hashtags : #FrandroidOffreMoi et #OppoReno8. Pensez à retweeter et liker notre propre publication, mais aussi à suivre les comptes officiels de Frandroid et d’Oppo France.

Sur Instagram

Pour essayer de remporter ce smartphone sur Instagram, il faut taguer deux amis qui, selon vous, auraient besoin de cet appareil. N’oubliez pas de partager le concours en story et de vous abonner aux comptes de Frandroid et d’Oppo France.

Sur Facebook

La méthode sur Facebook est simplissime : dites-nous simplement pourquoi vous voulez gagner ce smartphone. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver une bonne réponse !

Le tirage au sort aura lieu le 26 décembre 2022.

