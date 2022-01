On en parle : on vous résume l’affaire Microsoft-Activision en podcast

Si votre PS5 et votre Switch ramassent autant la poussière, c'est parce que vous avez certainement un abonnement Xbox Game Pass. Microsoft compte bien continuer à développer son catalogue, il cherche à acquérir Activision-Blizzard-King. On revient sur cette actualité dans notre nouveau podcast « On en parle ».

Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, un accord qui fera de Microsoft l’une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Avec cet accord, des franchises de jeux populaires comme Call of Duty, Warcraft, Overwatch et bien d’autres feront partie du portefeuille de studios en constante expansion de Microsoft, aux côtés de Bethesda et de ses propres studios de jeux Xbox.

Bien que l’accord n’ait pas été encore conclu, l’intention de Microsoft d’acquérir Activision Blizzard soulève des questions sur l’antitrust et sur la manière dont Microsoft pourrait diriger la culture d’entreprise toxique d’Activision Blizzard.

Épisode spécial Microsoft-Activision-Blizzard-King

Dans l’épisode de cette semaine, Titouan Gourlin vous résume l’affaire Microsoft-Activision-Blizzard-King et il répond aux questions d’Arnaud Gelineau.



Cassim Ketfi, également journaliste chez Frandroid, revient également sur cet énorme événement sur YouTube.

