Les prochains produits de Nothing ne seraient pas de la marque Nothing

Selon « 91Mobiles » et le développeur Kuba Wojciechowski, Nothing s'apprêterait à lancer une nouvelle marque nommée « Particles by XO ». Son premier produit serait une paire d'écouteurs sans-fil au design minimaliste.

La jeune marque Nothing hausserait encore ses ambitions en lançant une nouvelle marque, « Particles by XO », si l’on en croit les informations de 91Mobiles et de Kuba Wojciechowski.

« Particles by XO » : la prochaine marque de Nothing ?

Cela fait près d’un an et demi que Nothing est lancée sur le marché de la tech, puisque la marque est arrivée en juillet 2021 avec les Nothing ear (1), un premier modèle d’écouteurs sans-fil suivi il y a quelques semaines par les Nothing ear (Stick). Mais on a surtout entendu parler du constructeur pour son premier smartphone, le Nothing phone (1), sorti cette année en juillet. Bien que l’entreprise n’ait que quelques produits à son actif, elle pourrait lancer une nouvelle marque sous peu.

Pour le moment, on ne sait pas vraiment si la marque se nommera « Particles by XO » ou bien simplement « XO », « Particles » pouvant être le nom du premier produit audio à venir. Ce que l’on sait, c’est ce que nom a été déposé aux États-Unis via une société créée pour l’occasion qui sert de relai.

Des écouteurs sans-fil en préparation pour « Particles by XO »

Kuba Wojciechowski a fourni des images de la paire à 91Mobiles pour appuyer sa thèse. Des écouteurs sans-fil au design résolument minimalistes, avec des formes très arrondies et un format intra-auriculaire, a priori sans boutons physiques. Une autre image montre ce qui pourrait être un boîtier de chargement en forme de palet.

L’identité de marque semble différente de celle de Nothing : cette dernière a toujours ajouté une touche de transparence dans ses produits jusqu’à maintenant. Selon 91Mobiles, ce design particulier « suggère que la nouvelle sous-marque « Particles » pourrait être destinée à un public plus axé sur la mode sur le marché américain » et serait positionnée sur le haut de gamme.

D’autres détails sur ces écouteurs ont été révélés. Ces derniers ont pour nom de code B154 en interne (les Nothing Ear 2 portent le nom B155). D’après le firmware provenant des serveurs de Nothing, ces « Particles by XO » auraient droit au codec LHDC ainsi qu’une de la réduction de bruit active.

