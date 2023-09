Ce smartphone à 100 euros est correct, et ce n’est même pas un Xiaomi

On connaît Xiaomi pour ses smartphones au très bon rapport qualité/prix, surtout sur l'entrée de gamme. C'est d'ailleurs l'un des constructeurs qui vend le plus sur ce créneau. Pourtant, une nouvelle marque pourrait aller concurrencer le géant chinois sur ce créneau.

L’un des smartphones les plus vendus d’Amazon est le Xiaomi Redmi 9A. Il est un peu l’exemple de base qui montre la recette de Xiaomi sur les modèles les plus abordables : un rapport qualité/prix agressif, et des prix qui baissent petit à petit. Son successeur, le Redmi 10A, s’inscrit dans la même logique. Pourtant, ce n’est pas la seule marque qui se positionne sur ce créneau : Thomson revient sur le marché du smartphone après cinq ans d’absence. Il y a quelques mois, le fabricant lançait sans communication l’Origin 679 : un modèle à 99 euros. L’expérimentation semble s’être bien passée puisqu’il dit vouloir sortir le Thomson Origin 679 Pro d’ici la fin de l’année, au même prix, mais avec une fiche technique plus solide.

Un dégradé bleu étonnement réussi

Deux coloris sont prévus pour le Thomson Origin 679 Pro : le noir, ainsi que le bleu. Concernant ce dernier, il s’agit davantage d’un dégradé du bleu turquoise vers du blanc. Un coloris sexy et qui conquiert a priori les clients : Thomson nous a confié que c’est celui-ci qui se vend davantage que le noir sur l’Origin 679. On trouve ce coloris surtout sur le dos « glossy », qui prend les traces de doigt. C’est au dos justement qu’on trouve un petit bloc photo avec les capteurs et le flash, dans un design aux coins arrondis.

Sur le côté droit trône un capteur d’empreintes digitales qui permet de déverrouiller le smartphone. Quant à la façade, on y trouve le capteur selfie en poinçon. Sans étonnement, les bordures sont assez épaisses, mais pas réellement si l’on prend le prix de l’appareil en compte. Le tout pèse 198 grammes, ce qui est léger.

Écran HD+, attention aux yeux

La recette est assez classique pour l’écran : une dalle de 6,79 pouces avec une définition HD+ (1640 par 720 pixels). La différence par rapport au modèle « non-Pro », c’est le taux de rafraîchissement : il passe de 60 à 90 Hz. De quoi offrir des animations fluides sans aller chercher du 120 Hz, ce qui serait impossible à ce tarif. Pareil pour l’Oled, il faut se contenter du LCD ici.

La définition aurait peut-être pu être un peu meilleure, mais ça reste utilisable. Le taux de rafraîchissement est en revanche un vrai bon point, d’autant plus qu’il est partiellement adaptatif. Dans certaines situations, il redescend à 60 Hz.

Performances : sans surprise, une puce d’entrée de gamme

C’est sur ce point que semble réellement se démarquer le Thomson Origin 679 Pro, sans être imbattable non plus. On trouve un SoC huit cœurs, l’Unisoc T606. À ses côtés, le GPU Mali-G57 MC2 et 4 Go de RAM : c’est peu, mais rappelons que le smartphone ne coûte qu’une centaine d’euros.

Pour le stockage, on a droit à 64 Go, ce qui reste encore correct pour le prix, d’autant plus qu’il peut être étendu via une microSD. Cette dernière ne prend d’ailleurs pas la place d’une carte SIM : on a deux ports SIM et un port microSD. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh : au vu de la puce et de l’écran, on peut s’attendre à une belle autonomie. La recharge se fait évidemment en USB-C.

La 5G n’est pas de mise, il faut se contenter de la 4G, mais là encore, pour 100 euros, c’est compréhensible. Le smartphone fonctionne sous Android 13, ce qui fait qu’il sera légèrement en retard à sa sortie, à une époque où les autres constructeurs arriveront avec Android 14 directement. Concernant les mises à jour, pas de surprise : il n’ira pas plus loin qu’Android 15. La surcouche est d’ailleurs inexistante : aucune fonction supplémentaire, mais aucune application préinstallée non plus, ce qui est bien. Thomson semble vouloir consolider son produit avant d’aller plus loin.

Parlons photo rapidement, on a un capteur principal de 20 Mpx ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx. Concernant ce dernier, nos attentes sont nulles : sur des smartphones à ce tarif, il ne sert le plus souvent à rien. De l’autre côté, c’est un capteur selfie de 16 Mpx qu’on trouve en poinçon au milieu de l’écran.

Prix et disponibilité du Thomson Origin 679 Pro

Thomson prévoit de sortir son Origin 679 Pro au mois de décembre. On connaît cependant déjà le prix, 99 euros, tout comme l’Origin 679 sorti il y a quelques mois, qui lui disparaîtra de la vente. Thomson est en distribution exclusive chez Électro Dépôt, l’Origin 679 Pro ne sera disponible que là-bas.