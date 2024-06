Voici les principales nouveautés qui vont arriver sur les montres Samsung

Intelligence artificielle, nouveaux contrôles et quelques améliorations bienvenues. Les smartwatches de Samsung s'apprêtent à recevoir une nouvelle version de leur OS, et les nouveautés sont loin d'être inintéressantes.

Attendue pour le 10 juillet 2024, la prochaine messe de Samsung verra l’arrivée des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que de la Galaxy Ring, la première bague connectée de l’entreprise. Dans le même temps, il n’est pas question d’oublier les classiques, et une nouvelle génération de Galaxy Watch, la Galaxy Watch 7, devrait être dévoilée. Ce sera aussi une bonne occasion pour présenter One UI 6 Watch, qui vient d’être lancée en version bêta, et dont nous connaissons maintenant toutes les nouveautés.

Comme annoncé le mois dernier, Galaxy AI est évidemment de la partie. En se basant sur un tout nouveau « score d’énergie », l’intelligence artificielle sera en mesure de fournir aux utilisateurs des informations sur leur forme physique et mentale, et de faire des recommandations en fonction de la situation du jour. Il sera également possible de générer des programmes d’entraînement personnalisés selon votre état et vos objectifs.

De son côté, l’analyse du sommeil intégrera davantage de facteurs, tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le temps d’endormissement. Là encore, l’IA fournira des analyses détaillées et des conseils pour vous aider à mieux dormir.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 6 au meilleur prix ?

Des ajouts qui facilitent le quotidien

L’interaction avec une Galaxy Watch connait quelques changements. Tout d’abord, le double pincement permet désormais d’effectuer quelques actions rapides, comme répondre à un appel, désactiver une alarme, contrôler la lecture d’un média ou prendre une photo. En conséquence, le retour en arrière est maintenant réalisable en bougeant le poignet d’avant en arrière. Enfin, le défilement horizontal a été amélioré, ce qui permet de naviguer plus rapidement entre les différentes tuiles et notifications.

Parmi les autres améliorations, citons la prise en charge d’un plus grand nombre de paramètres par les modes, la possibilité de choisir les applications qui envoient des notifications à la montre et l’optimisation de la durée de vie de la batterie. Samsung expérimente également une nouvelle police par défaut, « plus élégante et plus moderne ».

Enfin, il est dorénavant possible de sauvegarder les images jointes aux messages sur votre montre, d’accéder à une sélection rapide d’émojis favoris et de se connecter automatiquement aux appareils audio Bluetooth lors de la lecture de médias audio.

Une disponibilité encore limitée

La liste complète et détaillée de tous ces ajouts est disponible sur le site de Samsung. Il faudra cependant patienter un peu avant de pouvoir accéder à cette version bêta, car, si elle n’est actuellement disponible que pour les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic en version Bluetooth, elle n’est surtout disponible qu’aux États-Unis et en Corée du Sud. Si l’entreprise a confirmé que la version 4G et les modèles plus anciens seront bientôt de la partie, nous ignorons quand le reste du monde pourra également en profiter.

Pas de panique cependant, le lancement de la Galaxy Watch 7 devrait être accompagné de celui de One UI Watch 6. Il ne devrait donc rester que quelques semaines à attendre avant de pouvoir mettre la main sur celui-ci, dans une version stable cette fois.