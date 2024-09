Samsung Galaxy S25 Ultra : un design ultra-fin… pour quoi faire ?

Le prochain mobile ultra haut de gamme de Samsung devrait arriver début 2025. Mais les nombreuses rumeurs qui entourent sa sortie n’arrêtent pas de fleurir sur le net.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Frandroid

Pas question de laisser le champ libre à Apple et ses iPhone 16. D’ici quelques mois, Samsung devrait présenter son Galaxy S25 Ultra, déclinaison hyper haut de gamme de son futur smartphone star. Sorte d’incarnation ultime du savoir-faire de la marque, le téléphone de Samsung va, à priori, mettre l’accent sur le design et la finesse.

Le prolifique leaker Ice Universe a effectivement affirmé sur X que le S25 Ultra ne ferait que 8,2 mm d’épaisseur. Au-delà du fait que cela est encore plus fin que ce qu’on croyait il y a quelques semaines, cela propulserait aussi le S25 à la délicate place du téléphone le moins épais de Samsung depuis des années. Seul le Galaxy Note 20 Ultra faisait mieux ces derniers temps, avec 8,1 mm d’épaisseur. Cela en ferait aussi le Galaxy S Ultra le plus fin jamais sorti.

Un avantage esthétique ?

Si l’on peut souligner l’exploit technique que cela représenterait — Samsung parviendrait ainsi à mettre 4 appareils photo, une puce ultra haut de gamme et 16 Go de RAM dans un mobile à peine plus épais que 3 pièces de 1 € empilés —, on peut aussi se demander si cette course à la finesse est pertinente dans le paysage mobile actuel.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Après un Galaxy S24 Ultra aux bords assez tranchants, il semblerait que Samsung veuille mettre un peu plus l’accent sur le confort en main avec ce nouveau modèle. Si la finesse et la légèreté peuvent rentrer en jeu dans ce calcul, aller trop loin dans ce sens peut aussi être contre-productif, la préhension étant parfois facilitée sur un mobile avec un peu de ventre.

Des problématiques techniques

Mais même au-delà des considérations purement esthétiques, la finesse pose plusieurs problèmes techniques. Elle oblige d’abord à tasser tous les composants dans un espace extrêmement réduit, rendant les problématiques de gestion de la chaleur extrêmement prégnantes. Avec un processeur aussi puissant que le Snapdragon 8 Gen 4, les choix techniques de Samsung pourraient créer des défis d’ingénierie importants.

Pour aller plus loin

Tout en rondeur, déjà un premier aperçu du Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Et c’est sans même parler des soucis que cela pourrait provoquer au niveau de la batterie. Aux dernières nouvelles, le S25 Ultra devrait embarquer une pile de 5000 mAh. De quoi offrir une jolie autonomie au mobile, mais dans un corps aussi fin, cela peut aussi provoquer des problèmes. Pour rappel, le tristement célèbre Galaxy Note 7 mesurait 2 mm de moins en épaisseur… mais embarquait une batterie de seulement 3500 mAh. Espérons que Samsung ait appris la leçon et ne répète pas les mêmes erreurs.