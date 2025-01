Nvidia veut créer de faux joueurs sur PUBG

Le battle royale PUBG va intégrer une nouvelle fonctionnalité développée par Nvidia, permettant aux joueurs de se passer de véritable allié.

Nvidia propose de créer des alliés IA sur PUBG // Source : Nvidia

Si le terme « IA » est utilisé depuis longtemps dans le jeu vidéo, il a souvent été un peu trompeur. La plupart du temps, il s’agissait de lignes de code précises créées par des développeurs pour animer des personnages non-joueurs (PNJ), dont le comportement, souvent trop prévisible, prêtait parfois à sourire. Aujourd’hui, bien que nous n’ayons toujours pas d’intelligence artificielle véritablement autonome, la technologie a beaucoup évolué. Des entreprises comme Nvidia proposent désormais des solutions capables de créer des alliés qui ne suivent pas une simple ligne de code, mais s’adaptent à leur environnement.

Faux joueur, vrai allié

Ce système, développé par Nvidia et présenté lors du CES 2025, repose sur une technologie baptisée Nvidia ACE. Cette technologie, lancée en 2023, avait déjà impressionné lors de sa présentation.

C’est elle qui est au cœur de la fonctionnalité PUBG Ally, prévue pour 2025. Selon Nvidia, « ACE permettra de créer des mondes de jeu vivants et dynamiques avec des compagnons qui comprennent et soutiennent les objectifs des joueurs, et des ennemis qui s’adaptent de manière dynamique aux tactiques des joueurs. ».

Ces personnages fonctionneront avec de petits modèles de langage et seront capables d’utiliser les signaux sonores et visuels qu’ils perçoivent pour interagir.

Vers un jeu vidéo plus difficile

La vidéo de présentation de PUBG n’est qu’une bande-annonce, et les séquences montrées ne reflètent pas encore ce que l’on verra en jeu. Il est donc difficile de savoir si l’IA sera aussi performante. Cependant, cette technologie soulève des questions. Si la technologie de Nvidia peut enrichir l’expérience de jeu, comme dans Dead Meat, un jeu d’enquête où les joueurs pourront poser n’importe quelle question aux suspects, elle pourrait aussi la compliquer considérablement.

Par exemple, dans Legend of Mir, Nvidia annonce que certains boss seront équipés du système ACE et apprendront des rencontres successives avec les joueurs, s’adaptant à leurs tactiques, compétences ou équipements. Nvidia précise qu’« il ne sera pas possible d’utiliser deux fois la même stratégie » pour vaincre un boss.

Sans garde-fou, le milieu prend le risque d’aller vers des jeux de plus en plus difficiles à battre, au point de ne plus avoir de plaisir à jouer.