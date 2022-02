Swift 5 et Swift 3 : Acer apporte la puissance d’Alder Lake à ses nouveaux PC

Comme de nombreux concurrents, Acer profite de la présentation détaillée des nouvelles puces Intel Alder Lake à basse consommation pour dévoiler de nouvelles versions de ses ultraportables Swift 5 et Swift 3. On fait le point sur leurs nouveautés.

Le Swift 5 monte en gamme. C’est ce que l’on retient des spécifications de la mouture 2022 du PC portable. Fidèle au poste dans les gammes d’Acer, l’engin se dote cette année d’un châssis en aluminium usiné CNC, mais hérite de nombreuses nouveautés intéressantes, y compris sur le plan esthétique. Parmi elles, un nouveau trackpad fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés et un nouveau coloris à double ton, vert et or.

Le plus intéressant reste bien sûr à chercher du côté des composants, avec le passage sur des processeurs Intel de 12e génération. L’appareil se dote sans surprise des nouvelles puces Alder Lake à basse consommation présentées par Intel. Labellisé Intel EVO, le Swift 5 2022 profite également de 16 Go de RAM en LPDDR5, tandis que sa capacité de stockage peut aller jusqu’à 2 To de SSD NVMe Gen 4.

Le Swift 5 monte en gamme, le Swift 3 se perfectionne

Côté affichage, Acer dégaine une dalle LCD 2,5K (2560 par 1600 pixels) au ratio 16:10. Cet écran profite d’un taux d’occupation de 92,22 % de l’espace disponible, grâce à des bordures très fines. Il est par ailleurs tactile, certifié Corning Gorilla Glass et profite une nouvelle fois d’un traitement anti-microbien. On apprend par ailleurs qu’Acer a fait un effort sur la qualité de la webcam. Elle passe à une définition Full HD, profite d’un système de réduction du bruit à l’image et se montre également compatible avec la reconnaissance faciale Windows Hello. En parallèle, on trouve aussi un capteur d’empreintes logé dans le bouton de mise sous tension.

Pour son Swift 5, Acer évoque aussi une connectique relativement complète, axée sur deux ports USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1 et deux ports USB-A 3.2 Gen 1. L’Acer Swift 5 devrait enfin être relativement endurant, avec une autonomie estimée à plus de 10 heures.

Moins raffiné, l’Acer Swift 3 passe lui aussi aux processeurs Intel Alder Lake à basse consommation. Décliné en trois coloris (noir, bleu / vert et or), l’appareil peut embarquer jusqu’à 2 To de SSD mais l’on ignore pour l’instant la capacité prévue côté mémoire vive (des options 8 et 16 Go de LPDDDR5 sont à prévoir). Pour ce produit Acer mise par contre sur une recharge rapide, capable de redonner 4 heures d’autonomie en seulement 30 minutes sur secteur. Le Swift 3 pourra du reste compter sur des écrans Full HD et QHD en fonction des configurations choisies, ainsi que sur une webcam Full HD. Sa connectique s’axe enfin sur deux ports USB-C, deux ports USB-A et une sortie HDMI 2.1.

L’acer Swift 3 sera proposé en Europe dès avril prochain à compter de 1199 euros, tandis que son grand frère le Swift 5 arrivera dans nos contrées en mars à partir de 1799 euros.

