Amazon Prime Gaming : Alien Isolation et Star Wars Squadrons sont à récupérer gratuitement

Le mois d’octobre s’annonce faste pour les joueurs qui sont aussi abonnés à Amazon Prime. La plateforme offre deux jeux de haut vol à compter du 1er octobre, Alien : Isolation et Star Wars Squadrons. Mais ce ne sont pas les seuls contenus ni jeux à récupérer gratuitement.

Amazon Prime Gaming continue son opération séduction des joueurs en offrant des jeux de premier plan mois après mois.

Cette fois-ci, ce sont tout simplement Star Wars : Squadrons et Alien : Isolation ou encore Ghostrunner qui sont offerts sur PC aux abonnés. Au total, ce sont pas moins de 10 jeux qui sont à récupérer sur PC gratuitement. Ceux de septembre sont encore disponibles quelques jours.

Et comme tous les mois, des jeux emblématiques offrent des contenus exclusifs, des skins, des monnaies pour acheter des objets, etc. Cela concerne des titres comme Call of Duty, Destiny 2, Fall Guys ou encore Rainbow Six Siege, Rogue Company et Sea of Thieves.

Les contenus offerts en octobre

Les jeux gratuits à récupérer

Si vous n’avez pas joué à Star Wars : Squadrons, le dernier jeu d’Electronic Arts dans l’univers de la célèbre saga, vous allez découvrir les joies des combats dans l’espace à la première personne. A vous aussi les batailles en multijoueur avec les vaisseaux les plus célèbres de la galaxie.

Alien : Isolation est à réserver à ceux qui aiment se faire peur avec un titre à l’atmosphère angoissante et pesante. Il faut survivre en environnement clos face à l’étrange créature qui vous traque. Science-fiction aussi, Ghostrunner propose une expérience solo dans une ambiance plus nerveuse et violente.

Pour ceux qui souhaiteraient être moins oppressés, Tiny Robots Recharged est un escape game sous forme de puzzles et énigmes à résoudre pour trouver la sortie. Wallace & Gromit’s Grand Adventures met en scène les deux célèbres héros animés pour un jeu d’aventure plein d’humour et de couleurs.

À compter du 1er octobre, Amazon Prime offre ainsi plusieurs jeux sur PC à ses abonnés. Il suffit de télécharger le logiciel pour les récupérer.

STAR WARS : Squadrons

Alien : Isolation

Ghostrunner

Song of Horror Complete Edition

Red Wings: Aces of the Sky

Wallace & Gromit’s Grand Adventures

Blue Fire

Tiny Robots Recharged

Whiskey & Zombies : The Great Southern Zombie Escape

Secret Files 3

Vous avez jusqu’au 1er octobre pour récupérer Sam & Max Hit the Road, Candleman The Complete Journey, Puzzle Agent, Secret Files 2: Puritas Cordis, Tools Up!, Unmemory

Les contenus déjà disponibles :

Brawlhalla – Shogun Bundle : Shogun Koji Skin (incluant Sword & Bow Weapon Skins), Koji Legend Unlock, Dumbbell Curls Emote, Destiny’s Way Bow Skin

Call of Duty – Bogged Down Bundle, World Series of Warzone Summer 2021 Bundle, World Series of Warzone Bundle

Call of Duty Mobile – 1x Epic HBRa3 Assault Rifle with Moonstone, 1x Rare Abominable Calling Card

Dauntless – Arcslayer Chainblades Skin

Destiny 2 – Dark Horse Exotic Bundle: Dark Horse Exotic Sparrow, The Bandwagon Exotic Ship, Rust Punk Shell Exotic Ghost, Hold On Legendary Emote

Fall Guys – Merry Mastodon costume + 6,500 Kudos

Free Fire – One-eyed Bundle (Costume)

Genshin Impact – 1x Fragile Resin, 4x Mystic Enhancement Ore, 40,000 Mora

New World – « Pirate Pack #1 : Pirate Apparel, Pirate Stance Emote, 5 K Marks of Fortune

Paladins – Omega Dredge

Rainbow Six Siege – Collab Drop – Fragment

Rogue Company – Good Migrations Weapon Wrap Bundle

Sea of Thieves – Cronch Pistol Pack: Cronch Pistol, The Ferryman Makeup,

5,000 gold

SMITE – Sacred Arrow Rama

Warframe – VERV EPHEMERA

À venir :

4 octobre : League of Legends — Mystery Skin Shard

6 octobre : Epic Seven — 1x 4-5 Star Artifact Summon Ticket

7 octobre : Grand Theft Auto Online – GTA $100k this week Last Day on Earth – Rank III Corgi Puppy

8 octobre : Apex Legends — Electric Royalty Bundle for Wattson, new look for the Volt SMG

12 octobre : Mobile Legends Bang Bang — Amazon Prime Chest

13 octobre : Free Fire – Kapella (Character) MLB Tap Sports Baseball ’21 — Daily Box, In Game Currency

14 octobre : Grand Theft Auto Online – GTA $100k this week World of Warships – 1x German Battleships container, 20x Black, White, Red

camouflages

15 octobre : Legends of Runeterra — Epic Wildcard

21 octobre : Grand Theft Auto Online – GTA $100k cette semaine

27 octobre : Free Fire — Weapon Royale Voucher (x5)

28 octobre : Grand Theft Auto Online – GTA $100k cette semaine World of Tanks – High Voltage Bundle



Comment récupérer gratuitement les jeux et contenus offerts sur Amazon Prime Gaming ?