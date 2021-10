Twitch « Vapour » : la fuite dévoile un projet de concurrent pour Steam

Parmi les nombreux éléments de la fuite massive de Twitch, il y a le projet « Vapour ». Derrière ce nom peu subtil se cache un concurrent pour le géant de la distribution de jeu vidéo, Steam.

Depuis de nombreuses années, Steam tient d’une main de maitre le marché de la distribution du jeu vidéo sur PC. Il y a bien des concurrents, souvent rattachés à des éditeurs comme Ubisoft Connect, EA ou encore GOG et bien sûr l’Epic Games Store, mais ils restent pour le moment plutôt marginaux sur le marché face à Steam.

C’est sans trop de surprises que l’on apprend, grâce à la fuite massive des données de Twitch, qu’Amazon réfléchirait à lancer son propre store de jeux vidéo sous le nom de code « Vapour », une référence directe au nom du concurrent visé. L’idée est très logique pour Amazon qui est déjà le supermarché du monde entier, mais aussi le propriétaire de Twitch, une plateforme où tout le monde peut découvrir son prochain jeu favori à travers l’expérience d’un streamer.

Dans les fichiers de Vapour, on retrouve des références à une intégration avec Twitch qui permettrait, on l’imagine, de pouvoir acheter des jeux depuis Twitch, ou au contraire de voir les jeux tourner en temps réel depuis le magasin. Les jeux distribués sur Vapour pourraient aussi intégrer les fonctions nécessaires pour streamer en direct sur Twitch facilement.

Some Vapeworld assets, including some 3d emotes with specular and albedo maps

I don't have whatever version of unity installed that they used, so I'm limited in what assets i can get caps of with stuff like blener and renderdoc.

There's custom unity plugins in here for devs too. pic.twitter.com/6y4woQDcst

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021