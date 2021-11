Amazon dévoile ses quatre premiers interrupteurs connectés

Amazon Basics, la marque à bas prix du géant du ecommerce, lance quatre interrupteurs intelligents pour commander les éclairages. Et ils fonctionnent aussi avec Alexa.

La course à l’éclairage connectée est plus que jamais d’actualité en domotique. Derrière le leader Philips Hue, pouvoir piloter ses ampoules, rubans LED et autres luminaires facilement depuis son smartphone ou tout autre moyen est la bataille du moment.

Leroy Merlin a dévoilé récemment une box Enki Connect pour faciliter la gestion de l’éclairage intelligent et les fabricants d’ampoules connectées (NanoLeaf, Innr, Konyks, etc.) redoublent d’efforts pour proposer des solutions multi-compatibles avec les différentes plateformes et surtout très simples à appréhender.

En toute logique, Amazon, qui possède une large gamme de produits pour la maison connectée, se mêle fréquemment à la bagarre.

Transformer ses ampoules classiques en éclairage intelligent

Sous son propre nom, le géant américain du commerce en ligne a commencé à déployer des objets connectés pour la maison, dont un thermostat intelligent et un moniteur de mesure de la qualité de l’air intérieur récemment lancé. Cela s’ajoute évidemment à ses gammes Ring pour les caméras de surveillance et visiophones haut de gamme, ou bien à travers Blink, sa marque plus abordable.

Cette fois, ce sont quatre nouveaux interrupteurs pour les éclairages intelligents qui ont été repérés sur le site. Ils ont été mis en vente début novembre sous la marque Amazon Basics, spécialisée dans les produits à bas prix. On trouve un interrupteur simple, un interrupteur simple avec variateur, un commutateur à trois voies et un commutateur à trois voies avec variateur que vous pouvez contrôler depuis deux emplacements distincts. Ils peuvent donc tous être utilisés aussi de manière classique en appuyant sur le bouton.

Opter pour des interrupteurs intelligents permet de s’éviter de remplacer toutes ses ampoules par des ampoules connectées en changeant simplement l’interrupteur. Vous pouvez alors vous servir de l’application smartphone ou de l’assistant vocal Amazon Alexa pour les piloter, car tous les modèles sont compatibles.

Pas encore de date pour la France

Comme toujours chez Amazon, la facilité d’installation et de configuration est mise en avant (il faut néanmoins un fil neutre à disposition). À condition d’utiliser Alexa, seul système compatible avec eux pour piloter l’ensemble (vos ampoules n’ont pas besoin de l’être en revanche). Il ne sera pas possible d’utiliser Google Home ou Apple HomeKit avec ces interrupteurs pour le moment. Mais ils n’ont pas besoin d’un hub domestique pour fonctionner, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous pourrez aussi faire appel aux enceintes Echo pour les contrôler.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2021 ?

Les quatre interrupteurs sont proposés entre 17,99 dollars (environ 16 euros) et 20,99 dollars hors taxe (18,50 euros). Pour le moment, ils ne sont pas vendus sur Amazon France qui ne nous a pas communiqué de date de disponibilité éventuelle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.