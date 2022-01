Ce capteur vous alerte en cas de vitre brisée par un voleur

Après les caméras de surveillance et capteurs en tous genres, Ring renforce la sécurité des logements en dévoilant un nouveau produit anti-effraction. Le Capteur de bris de glace Ring Alarm va pouvoir vous alerter si un intrus tente de pénétrer chez vous après avoir cassé une vitre ou une porte-fenêtre.

Les cambrioleurs les plus endurcis savent parfois éviter les caméras de surveillance des maisons pour y pénétrer, au grand dam des victimes qui avaient parfois investi dans un onéreux système. En revanche, il est toujours plus difficile de s’immiscer dans un logement sans faire de bruit.

Ring l’a bien compris et a dévoilé un nouveau produit Ring Alarm pour renforcer la sécurité de manière finalement assez logique. Il s’agit d’un Capteur de bris de glace qui va vous alerter en cas d’intrusion à votre domicile.

Des bruits perçus jusqu’à plus de 7 m du capteur

Ce nouveau produit est capable de détecter un bris de glace (vitres brisées ou fissurées) et de ne pas le confondre avec des clés qui tintent ou des assiettes que l’on casse accidentellement. Des caméras avec capteur de bruit peuvent évidemment percevoir une fenêtre que l’on casse un peu violemment, mais pour les tentatives plus discrètes, il n’y a bien qu’un éventuel capteur d’ouverture qui peut y parvenir s’il est suffisamment sensible. Et encore.

Cette fois, le Capteur de bris de glace va immédiatement saisir l’événement. Vous recevez alors une notification sur votre smartphone en cas d’événement perçu. Et ce, jusqu’à une distance de 7,6 mètres du capteur que vous pouvez poser sur un meuble ou fixer au mur.

Compatibilité avec les autres produits Ring Alarm de la gamme faisant, il est possible de paramétrer votre application pour que la détection d’un bruit de vitre brisée par le capteur entraîne le déclenchement d’une sirène ou l’activation des caméras de surveillance avec lumière un peu plus loin.

Prix et disponibilité du Capteur de bris de glace Ring Alarm

Le produit sera disponible le 16 février au prix de 45 euros. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site de Ring pour être informé de l’ouverture des précommandes.

