Assassin’s Creed, Football Manager… de bons jeux offerts en septembre par Amazon Prime Gaming

Amazon dévoile la liste des jeux Prime Gaming offerts en septembre et il y a de quoi s'amuser !

Après un été qui a permis aux abonnés Amazon Prime de faire le plein de jeux, les jeux offerts en septembre dans l’abonnement sont moins nombreux, mais particulièrement qualitatifs. De quoi faire plaisir notamment aux amateurs de jeux d’aventure à la troisième personne. Profitez-en vite avant que l’abonnement Amazon Prime augmente !

Les jeux Amazon Prime Gaming gratuits en septembre 2022

Voici les 8 jeux offerts dans l’abonnement Amazon Prime en septembre 2022 :

Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

Middle-Earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Dath Mask Collector’s Edition

À cela s’ajoute, comme d’habitude, du contenu téléchargeable à récupérer pour divers jeux, comme des bundles pour Apex Legends, Call of Duty World Warzone, The Eleder Scrolls Online, World of Tanks et plus encore.

Ce cru est une bonne occasion de retourner explorer l’Egypte antique dans Assassin’s Creed Origins, le Mordor dans Shadow of Mordor ou encore de se prendre pour un véritable entraineur dans Football Manager. Des jeux qui n’ont plus à faire leurs preuves aujourd’hui tant ils ont été acclamés par la critique.

Comment récupérer les jeux Amazon Prime Gaming offerts ?

Tout d’abord, il faut être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an avant le 15 septembre) ;

Rendez-vous ensuite sur le site gaming.amazon.com et connectez-vous avec vos identifiants Amazon ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, partez à la pêche aux contenus offerts. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (il n’existe pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

