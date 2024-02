Pour sécuriser votre domicile sans vous ruiner, laquelle de ses 2 caméras connectées choisir ?

Opter pour une caméra de surveillance intérieure est très utile, surtout quand on s’absente de son domicile. Si vous souhaitez vous en procurer une, nous avons déniché deux références abordables, mais laquelle est faite pour vous ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Les caméras de surveillance connectées sont de petits objets très rassurants au quotidien, et encore plus lorsqu’on part en vacances. Elles permettent de savoir ce qu’il se passe chez vous en temps réel, et de vous alerter sur votre smartphone en cas de mouvement suspect. Si vous ne souhaitez pas investir une grande somme dans des systèmes de surveillances, on trouve des solutions abordables comme ces deux références, la Blink Mini d’Amazon, et la Indoor Cam C120 d’Eufy.

Toutes les deux conçues pour l’intérieur, elles permettent de garder un œil à son domicile à distance, avec tout un tas de fonctionnalités. Actuellement en promotion, elles sont une bonne affaire à ce prix-là. Mais, laquelle des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux caméras de surveillance en promo :

Deux caméras discrètes aux petits gabarits

Commençons par la Eufy Security Indoor Cam C210. C’est une caméra d’intérieur compacte (‎ 5,7 × 5,7 × 10,45 cm ; 104 g) dont le design ressemble fortement à celui de la Blink Mini. Elle peut se fondre n’importe où, son pied fait également office de support mural que l’on peut visser à un mur. L’installation et la configuration ne demandent aucun effort particulier. Il faut simplement s’assurer qu’une prise électrique soit à proximité puisqu’elle ne fonctionne ni sur batterie ni avec des piles. Une fois la caméra en place, il suffit de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile pour l’appareiller à l’application dédiée.

Concernant la Blink Mini, elle aussi passe inaperçue. Elle se présente dans un petit format cubique, recouvert de plastique blanc. Son appellation donne un indice sur sa compacité et son faible encombrement. Avec ses petites dimensions (50 × 49 × 36 mm), elle est facile à dissimuler dans un coin de la pièce sans se faire remarquer. Elle est peu encombrante, et si vous souhaitez la changer de place, son poids de seulement 48 g rendra les choses très simples. Pour la lancée, il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la poser sur un meuble grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter selon votre convenance l’objectif de la caméra. Une fois cette étape réalisée, il faut la coupler au wifi grâce à l’application Blink Home Monitor.

Des images mieux détaillées pour l’une…

L’Amazon Blink Mini embarque un capteur capable de filmer avec une définition 1080 p. Dans la pratique, elle donne une image qui manque de détails, mais bien gérée au niveau des couleurs et des contrastes. Elle dispose aussi d’une vision nocturne, moins détaillée, mais capable de reconnaître un visage à deux ou trois mètres, ce qui est suffisant dans une pièce comme un salon. Ce produit intègre un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants, et un haut-parleur peu puissant, qui va restituer le son de manière correct et efficace en intérieur. Alexa est évidemment de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un Echo Dot ou un Echo Show par exemple.

De son côté, la C210 de la marque Eufy, démontre de belles performances, notamment au niveau des images capturées. Elle peut filmer en 2K, et avec une telle définition, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Une vision nocturne est aussi disponible, mais la qualité sera forcément moindre. Elle dispose par ailleurs de l’audio bidirectionnel, qui permet de discuter directement à la personne qui passera devant l’objectif. Et si vous souhaitez contrôler ce modèle avec la voix, sachez que cela pourra se faire avec Google Assistant, Alexa et Siri, qui recueilleront diverses requêtes vocales, comme celle de vous montrer telle ou telle pièce.

Efficaces et rassurantes

Ces deux références mettent en avant de nombreuses fonctionnalités. Elles sont capables de détecter les mouvements et assurent un bon suivi dès qu’une personne se trouve dans le champ de vision de la caméra. Grâce à l’application, vous recevez une notification dès qu’un mouvement est détecté. Il est possible de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. C’est aussi très pratique pour éviter les fausses alertes, et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes inutilement.

À travers l’app, vous pouvez déclencher le flux vidéo en direct à tout moment pour voir ce qui se passe chez vous quand vous êtes en déplacement, et de communiquer avec la personne. Petit avant pour la caméra Eufy, il est possible de stocker vos vidéos localement avec une carte SD supplémentaire (non inclus) ou si vous préférez, vous pouvez très bien utiliser le cloud. En revanche, le géant américain propose un abonnement qui revient à trois euros par mois pour chaque appareil. Amazon met à disposition une autre option : le Blink Sync Module 2 (d’une valeur de 34,99 euros) qui permet de sauvegarder vos séquences localement.

Amazon ou Eufy, laquelle choisir ?

Il est temps de faire le bilan. Après avoir détaillé la caméra Eufy et celle d’Amazon, laquelle vaut-elle mieux choisir ?

Tout comme sa rivale, la caméra conçue par Eufy surveille l’intérieur de votre domicile, sans que l’on remarque sa présence grâce à son petit gabarit. Elle propose quelques fonctionnalités intéressantes comme la détection de mouvement ou la vision nocturne. Là où l’Eufy Security Indoor Cam C120 se démarque, c’est d’offrir une meilleure définition pour un rendu d’image nette et plus détaillée que la Blink Mini, et donne la possibilité de définir des zones d’activité. Mieux encore, pour stocker les vidéos, vous pouvez simplement y insérer une carteSD grâce à son slot.

Si vous optez pour la solution d’Amazon, il faut s’attendre à des frais supplémentaires pour profiter pleinement de son appareil. En souscrivant à l’abonnement (avec un essai de 30 jours gratuit), les vidéos seront stockées dans le cloud pendant 90 jours, ou encore personnalisé des zones à surveiller, le tout à partir de 3 euros par mois. Sans vous abonner, vous aurez toujours accès au flux vidéo en direct depuis l’application. Enfin, pour ce qui a de la qualité vidéo, le rendu des images est correct de jour comme de nuit.

Si la caméra de la marque Eufy ou celle du fabricant Amazon ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres solutions disponibles sur le marché. Pour les découvrir, nous avons regroupé dans ce guide les meilleures caméras de surveillance connectées pour l’intérieur en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.