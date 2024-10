Apple TV+ arrive sur Amazon Prime Video : fonctionnement et prix

Amazon vient d’annoncer une nouvelle qui pourrait bouleverser le paysage du streaming : Apple TV+ sera disponible ce mois-ci en tant qu’abonnement complémentaire sur Prime Video. Cette alliance stratégique entre ces deux géants marque un tournant dans l’industrie du streaming.

Source : Amazon

Amazon a fait une annonce plutôt surprenante : les membres Prime pourront souscrire à Apple TV+, un service de VOD concurrent, directement depuis l’application Prime Video. Il s’agira d’une option payante, moyennant 9,99 dollars par mois, mais qui devrait largement simplifier l’accès au service de streaming d’Apple. Cette intégration offrira aux abonnés un accès à l’ensemble du catalogue Apple TV+, incluant les séries à succès comme « Severance », « Ted Lasso » et « The Morning Show », ainsi que les films et événements sportifs en direct.

Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et Amazon MGM Studios, présente cette initiative comme une extension naturelle de la stratégie d’Amazon visant à enrichir l’expérience de streaming des utilisateurs au sein d’une application unique. De son côté, Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, assure que cela permettra de rendre Apple TV+ accessible au plus grand nombre possible de spectateurs.

Apple TV+ pourrait devenir encore plus populaire grâce à Amazon

Ce partenariat est particulièrement important pour Apple TV+, qui peine toujours à rivaliser avec les leaders du marché comme Netflix, Prime Video, et Disney+. Selon les analystes, le service connaît l’un des taux d’annulation d’abonnement les plus élevés du secteur.

Cette nouvelle collaboration pourrait donc lui permettre de rendre le service plus visible, et de toucher l’immense base d’utilisateurs d’Amazon. D’ailleurs, cela permettra enfin aux utilisateurs de smartphones Android de pouvoir accéder à Apple TV+ depuis une application de VOD, puisqu’ils devaient jusqu’à présent passer par un navigateur Internet.

Pour Amazon, l’ajout d’Apple TV+ enrichit un catalogue déjà impressionnant de plus de 100 services de streaming disponibles via Prime Video Channels. Cette stratégie s’inscrit dans l’ambition d’Amazon de devenir un « hub de divertissement » global, comme l’a précisé Hopkins dans son communiqué.

Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été dévoilés, il s’agit clairement d’un partenariat gagnant-gagnant : Apple gagne en visibilité et en potentiel de croissance, tandis qu’Amazon renforce son écosystème Prime Video tout en prenant certainement une commission au passage.

Pour l’instant, Apple TV+ ne sera disponible qu’aux États-Unis sur Amazon Prime Video. Les géants du streaming n’ont pas annoncé quand cette initiative sera déployée plus largement dans le monde, mais on peut sûrement s’attendre à voir le service de VOD d’Apple débarquer sur Prime Video au cours des prochains mois en France.

