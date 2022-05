AMD Ryzen 7000 : Raphael, Dragon Range, Phoenix, la sortie se précise

Alors qu'un retard pouvait se faire craindre, AMD s'est montré rassurant concernant la sortie de ses premiers processeurs AMD Zen 4 Ryzen 7000.

Une nouvelle génération de produit se prépare chez AMD. Les processeurs Ryzen 7000 sont particulièrement attendus par les fans, car ce lancement doit marquer un changement de génération important des technologies. En marge de la présentation de ses résultats financiers, la marque a pu dévoiler sa feuille de route.

Confirmation de la DDR5 et du PCI Express 5.0

Les premiers processeurs prévus sont ceux connus sous le nom de code « Raphael ». Ils utiliseront la nouvelle architecture Zen 4 et viseront les PC de bureau. Nouveauté importante pour AMD, la gestion du PCI Express 5 et de la DDR5 que l’on a déjà vu avec la 12e génération de processeurs Core chez Intel. On parle ici de processeurs AMD dont le TDP dépassera les 65W.

Cette rupture de génération se fera aussi au niveau de la carte mère. En effet, les processeurs AMD Ryzen 7000 « Raphael » demanderont une carte mère AM5 (LGA1718) pour fonctionner. La sortie est prévue avant la fin de l’année 2022.

On peut déjà imaginer les PC de bureau haut de gamme qui seront proposés à la fin de l’année aux joueurs avec un processeur Ryzen 7000 et une carte graphique Radeon RDNA 3 ou GeForce RTX 4000.

Dragon Range et Phoenix pour les portables

Pour les PC portables, AMD prévoit deux noms de codes différents pour succéder à la famille Rembrandt. On a tout d’abord les processeurs « Dragon Range » qui viseront les PC portables les plus performants, avec une épaisseur supérieure à 20 mm. AMD promet un TDP supérieur à 55W et une compatibilité avec DDR5 et PCIe 5.0. Avec un tel TDP, on peut imaginer un très haut niveau de performances pour ce qui devrait commercialiser sous le nom AMD Ryzen 7000-H.

Cette gamme n’est pas prévue avant 2023, et pourrait permettre à AMD de battre le record du nombre de cœurs CPU dans un processeur mobile avec 16 cœurs physiques.

La deuxième famille « Phoenix » va viser les PC portables plus fins, sous les 20 mm, avec un TDP situé entre 35 et 45W. Cette fois, les processeurs utiliseront de la LPDDR5 avec du PCI Express 5.0. Les processeurs Phoenix sont également prévus pour le début de l’année 2023.

