AMD dévoile les Radeon RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT : caractéristiques et prix

AMD vient d'officialiser trois nouvelles cartes graphiques de la gamme RDNA 2. Une mise à jour du pilote est également annoncée, ce qui apporte des sauts de performances dans de nombreux jeux actuels.

AMD n’a pas encore annoncé les Radeon 7000, mais la toute nouvelle et dernière série Radeon RX 6000. Au total, ce sont trois modèles qui viennent d’être dévoilés, les Radeon RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT, toujours basés sur l’architecture AMD RNDA 2. Comme on l’évoquera plus bas, ces cartes graphiques arrivent avec la technologie FidelityFX Super Resolution 2.0.

Sans doute les dernières Radeon 6000

Les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT et RX 6950 XT devraient arriver le 10 mai, ce sont probablement les derniers GPU de la série 6000 d’AMD avant que les nouvelles cartes graphiques Radeon 7000 arrivent. Ce que le tableau ci-dessous ne montre pas, ce sont les augmentations de prix : 1 099 dollars pour la RX 6950 XT, contre 999 dollars pour la RX 6900 XT. Même constat pour la RX 6750 XT à 549 dollars, contre 479 dollars pour la RX 6700 XT. Des augmentations relatives, mais qui restent les tarifs annoncés par AMD. On sait que les prix que vous verrez en magasin seront assurément plus élevés.

Modèle Unités de calcul Quantité de mémoire GDDR6 Fréquence en jeu (GHz) Fréquence boost (GHz) Interface mémoire TBP Prix (en dollars) Radeon RX 6950 XT 80 16 Go 2,1 Jusqu'à 2,31 256-bit 335 W 1 099 dollars Radeon RX 6750 XT 40 12 Go 2,495 Jusqu'à 2,6 192-bit 250 W 549 dollars Radeon RX 6650 XT 32 8 Go 2,635 Juqu'à 2,635 128-bit 180 W 399 dollars

Il n’y a pas que le prix qui augmente. Les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT offrent le même nombre d’unités de traitement que leurs frères et sœurs plus âgés, mais le TBP (Typical Board Power) augmente également jusqu’à 20 watts de plus, ce qui permet des vitesses d’horloge GPU et mémoire plus élevées. Notez que le TBP fait référence à la puissance totale de la carte graphique, dont le PCB et la mémoire vive par exemple, ce paramètre est logiquement supérieur au TDP et au TGP.

AMD a partagé quelques graphiques de comparaisons avec les dernières cartes graphiques de Nvidia, la RTX 3090 Ti, nommant la Radeon RX 6950 XT comme le GPU avec les performances ultimes par watt.

L’AMD Radeon RX 6750 XT, quant à elle, se positionne comme un concurrent direct de la Nvidia GeForce RTX 3070. Pour de nombreux clients, cependant, la carte graphique pourrait également être une alternative à la Radeon RX 6800, qui est vendue à un prix beaucoup trop élevé.

Enfin, AMD a présenté la Radeon RX 6650 XT, qui est une Radeon RX 6600 XT avec une horloge mémoire nettement plus élevée et un TBP supérieur de 20 watts. AMD positionne la carte graphique comme un concurrent direct de la Nvidia GeForce RTX 3060. Dans les benchmarks intégrés ci-dessous, le fabricant montre que la carte graphique de milieu de gamme de Nvidia peut être largement dépassée dans des jeux comme Doom Eternal et Borderlands 3.

Il n’y a pas grand-chose de nouveau à dire sur la technologie, puisqu’il ne s’agit « que » d’un rafraîchissement de la gamme actuelle. Cependant, AMD promet des performances par watt améliorées et se concentre donc sur l’efficacité.

AMD a également annoncé AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Derrière ce long nom se cache la technologie de suréchantillonnage des Radeon. Le FSR 2.0 promet donc d’augmenter encore plus le taux de rafraîchissement dans les jeux pris en charge. C’est DEATHLOOP, d’Arkane Studios et Bethesda, qui sera le premier jeu à prendre en charge AMD FSR 2.0. D’autres jeux prévoient d’ajouter la prise en charge de la technologie dans les mois à venir, notamment Asterigos, Delysium, EVE Online, Farming Simulator 22, Forspoken, Grounded, Microsoft Flight Simulator, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake et Unknown 9 : Awakening.

