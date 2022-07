Radeon RX 7000 et GeForce RTX 4000 : des dépôts de marques montrent que les cartes AMD et Nvidia approchent

La nouvelle génération de carte graphique approche chez AMD et Nvidia. Un fabricant a commencé à déposer ses produits en Europe.

Dans le secteur du hardware sur PC, les prochaines cartes graphiques d’AMD et Nvidia sont sur toutes les bouches. On attend le lancement des architectures RDNA 3 et Ada Lovelace avant la fin de l’année 2020 et les mois défilent. AMD a déjà promis de dévoiler ses cartes graphiques RDNA 3 en 2022, et Nvidia ne devrait pas lui laisser le champ libre avec ses GeForce RTX 4000. En attendant des annonces, les rumeurs se multiplient, et parfois de vraies fuites.

Cette fois, il s’agit de l’entreprise AFOX, un fabricant de cartes graphiques situé à Taïwan. La marque a enregistré de nouveaux noms de produits auprès de l’ECC, l’Eurasian Economic Commission, pour préparer le lancement.

Des noms faciles à deviner

Pas de quoi sauter au plafond tout de même. Il s’agit de déposer le nom des futurs produits AFOX et la marque a déposé les noms les plus susceptibles d’être utilisés par AMD et Nvidia dans les 15 prochains mois.

D’abord avec AMD et sa nouvelle génération Radeon RX 7000 RDNA 3 :

Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900

Radeon RX 7800 XT et Radeon RX 7800

Radeon RX 7700 XT et Radeon RX 7700

Radeon RX 7600 XT et Radeon RX 7600

Radeon RX 7500 XT et Radeon RX 7500

Mais aussi avec Nvidia et ses futures Ada Lovelace GeForce RTX 4000 :

GeForce RTX 4090 Ti et GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4080 Ti et GeForce RTX 4080

GeForce RTX 4070 Ti et GeForce RTX 4070

GeForce RTX 4060 Ti et GeForce RTX 4060

GeForce RTX 4050 Ti et GeForce RTX 4050

Il est évident que Nvidia et AMD ne comptent pas réellement lancer 20 nouvelles références en quelques mois. AFOX a pris les devants en imaginant tout ce que AMD et Nvidia pouvaient avoir dans les cartons. Cela étant dit, si la marque dépose maintenant ces références, c’est parce qu’elle est probablement en train de planifier le lancement. À ce stade, Nvidia et AMD sont en discussion avec leurs partenaires fabricants de carte graphique sur des tests. Cela explique sans doute les premières fuites concernant des benchmarks.

Rappelons qu’il s’agit ici seulement d’un dépôt de marque et non d’une demande de certification. AFOX n’est donc pas obligé d’avoir un prototype disponible pour déposer ces noms. Reste que la marque ne dépose pas des noms de produits pour le plaisir.

