Ryzen 8000 : pourquoi les processeurs AMD seraient en avance pour Windows 12

Progressivement, AMD égraine les informations qui nous permettent de dresser un portrait robot un peu plus précis de ses futurs processeurs de bureau Ryzen 8000. Attendu l'année prochaine, ces derniers seraient d'ores et déjà conçus pour supporter la prochaine version de Windows.

Pas d’inertie chez AMD, et la firme veut le faire savoir. À l’occasion de son dernier webinar « Meet the Experts », le groupe a dévoilé une feuille de route actualisée relative à sa plateforme AM5 mais aussi à ses futurs processeurs de bureau Ryzen 8000, sous architecture Zen 5. L’occasion d’apprendre qu’AMD prévoit un lancement quelque part en 2024 pour ses nouvelles puces, laissant aux actuels processeurs Zen 4 le soin d’occuper le devant de la scène dans l’entretemps.

Le géant américain prévoit en outre de faire perdurer sa plateforme AM5 jusqu’en 2026, lui assurant ainsi au moins quatre ans de longévité. Au moins, parce qu’AMD précise bien que cette information est d’ordre préliminaire. En d’autres termes, la persistance de cette plateforme AM5 pourrait être plus importante encore au bout du compte, à la manière d’AM4 avant elle.

On apprend en outre, cette fois d’un leaker sur Twitter que les futures puces Zen 5 seraient équipées d’un iGPU RDNA 3.5. Comprenez que nous profiterions de performance en hausse sur la partie graphique, grâce à une nouvelle architecture comprenant déjà certaines caractéristiques de la future architecture graphique RDNA 4. Neowin souligne quant à lui que l’architecture Zen 5 serait un tout nouveau design, et non une simple révision de l’architecture Zen 4. Si tout cela se confirme, nous devrions donc profiter de puces de bureau flambant neuve à tout point de vue.

Mais surtout, les processeurs Ryzen 8000 seront vraisemblablement conçus pour s’accorder avec les nouvelles spécifications de Windows 12. Désigné pour l’heure par le nom de code « Next Valley » (ou « Hudson Valley » selon d’autres sources), la prochaine version de Windows est en effet censée être déployée courant 2024. Sa prise en charge par les puces Ryzen 8000 d’AMD semble donc incontournable… et AMD pourrait en la matière avoir d’ores et déjà un avantage à faire valoir sur Intel.

RDNA 3.5/gfx11.5 is, as the name implies, an in-between gen with features from both RDNA3 and 4.

It contains the new RDNA4 SALU with support for FP32 instructions and improvements to the geometry engine, but not other RDNA4 features like the new scheduler and improved RT cores.

— Kepler (@Kepler_L2) June 5, 2023