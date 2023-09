Quel PC AMD est le mieux adapté à le travail de création ? Notre sélection de 868 à 4 000 €

Une machine dédiée à la création numérique doit répondre à de nombreuses exigences matérielles. Et, ces dernières années, AMD a particulièrement travaillé cet aspect pour ses processeurs et cartes graphiques. Suffisamment pour créer des configurations adaptées aux besoins des créateurs, quels que soient leurs profils.

Que vous soyez professionnel ou amateur, une chose est sûre : si vous faites de la création numérique, vous avez besoin d’un PC qui tient la route. Une machine adaptée aux besoins et spécificités de votre activité, que ce soit de la simple retouche photo, du montage (en 4K par exemple), ou de la conception 3D. C’est là qu’intervient AMD.

Ces dernières années, le fondeur a travaillé main dans la main avec les éditeurs de logiciels de création afin d’optimiser les performances de leurs applications avec ses processeurs et ses cartes graphiques.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir une sélection de machines AMD spécifiquement conçues pour les créateurs par LDLC. Trois machines conçues méticuleusement pour autant de profils de créateurs, du plus « simple » au plus exigeant.

Quels sont les avantages d’une configuration AMD pour les créateurs ?

Pourquoi privilégier une configuration « full AMD » pour la création numérique ? Plus connu pour ses performances dans le monde du gaming, AMD a récemment investi sur le secteur professionnel. Le constructeur propose désormais des cartes graphiques et processeurs toujours aussi performants lorsqu’il s’agit de monter une configuration de jeu, mais tout aussi capable de briller dans les domaines de la création.

Pour arriver à ce résultat, AMD a travaillé sur plusieurs points, le premier étant la partie matérielle en elle-même. Les dernières générations de cartes graphiques et de processeurs du fondeur se démarquent par un rapport prix/performance extrêmement intéressant, en faisant des composants de choix pour monter une machine puissante sans devoir y laisser un rein.

Mais le constructeur ne s’est pas arrêté là. Outre le développement de cartes graphiques « professionnelles » (par opposition aux GPU conçus pour le jeu) aux caractéristiques très différentes (VRAM plus importante, options de multi-GPU), il a aussi noué des partenariats avec de nombreux acteurs du logiciel professionnel. Parmi eux :

Adobe (Photoshop, After Effects, Premiere) ;

Autodesk (AutoCAD, Fusion 360, 3DS Max) ;

Maxon (Cinema 4D, ZBrush, Cinebench) ;

Blackmagic Design (DaVinci Resolve).

Une collaboration qui permet aujourd’hui à AMD de proposer des composants taillés pour la création, capables de fonctionner à plein régime avec ces logiciels et donc, d’obtenir des rendements supérieurs.

Pour prolonger cette démarche, le constructeur a aussi peaufiné sa partie logicielle, notamment grâce à des pilotes dédiés aux professionnels regroupés sous la bannière d’AMD Software PRO Edition. Au programme, des performances accrues et des fonctionnalités qui permettent d’améliorer la productivité.

Quel PC AMD choisir en fonction de votre profil de créateur ?

Les PC AMD constituent une alternative viable pour tous les créateurs, et nous vous proposons aujourd’hui de découvrir trois configurations pour autant de profils, et de budgets. Ces ordinateurs ont été conçus à l’aide de l’outil de configuration de LDLC, et chacun d’entre eux a été décliné en une version équipée d’un GPU Pro. Pourquoi avoir choisi LDLC ? Pour la qualité du service proposé déjà, la réputation du commerçant n’étant plus à faire. Ensuite, parce que LDLC et LDLC.pro proposent une garantie étendue sur les machines créées grâce à leur outil de configuration. Chaque machine achetée chez LDLC est garantie trois ans, un fait suffisamment rare dans le milieu pour être souligné.

Ryzen 5 3600 et Radeon RX 6600 : une entrée de gamme parfaite pour débuter

Si vous débutez dans la retouche d’image, la photo, voire le montage, et que vous n’avez pas un budget illimité, cette tour construite autour d’un Ryzen 5 3600 et d’une Radeon RX 6600 est sans doute ce qu’il vous faut. Ce duo, suppléé ici par 16 Go de RAM possède suffisamment de puissance pour vous offrir une expérience fluide sur Photoshop ou Illustrator.

Vous pourrez même vous essayer au montage vidéo, à condition toutefois de ne pas espérer traiter des fichiers 4K ou utiliser After Effects. Le gros avantage de cette tour « d’entrée de gamme » reste sans conteste son prix. Avec un tarif affiché aux alentours de 870 euros sur le configurateur LDLC, elle s’avère parfaite pour les étudiants ou ceux qui souhaitent se lancer dans le graphisme.

Une version Pro de cette tour est aussi disponible. Elle embarque ici une Radeon Pro W6400 qui bénéficie de quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la compatibilité avec la technologie AMD Eyefinity qui permet d’afficher des visuels en haute définition sur plusieurs écrans (quatre en l’occurrence).

Cette configuration est proposée à un tarif légèrement plus élevé sur LDLC.pro, soit 940,46 euros.

Ryzen 7 5700X et Radeon RX 7600 : une tour solide pour faire du montage vidéo ou de la CAO

Avec son Ryzen 5700X, sa Radeon RX 7600 et 32 Go de RAM, cette tour « milieu de gamme » dispose de suffisamment de puissance pour vous accompagner dans vos créations vidéo. Le Ryzen 5700X a été conçu pour déployer sa pleine puissance sur des activités gourmandes en ressources.

Il brille particulièrement pour l’édition vidéo ou la modélisation 3D grâce à sa puissance de calcul qui permet de réduire les temps de rendu. Quant au GPU, il est optimisé pour le traitement de l’image, grâce notamment à la présence d’un port DisplayPort 2.1 (qui gère l’affichage en 8K) ou l’encodage/décodage du codec AV1.

Pour obtenir cette configuration solide (qui se débrouille aussi très bien en jeu), il vous faudra débourser 1326 euros.

Dans sa version Pro, cette tour troque la Radeon RX 7600 pour une Radeon Pro WX 5100. Ce GPU peu gourmand en ressource avec son TDP de 75 W offre de très belles performances en vidéo. Il est aussi optimisé pour de nombreux logiciels de création assistée par ordinateur tels que SOLIDWORKS ou Autodesk.

Elle se démarque enfin par de bonnes performances sur des moteurs de jeux comme Unity et Unreal, ce qui en fait une excellente tour pour les créateurs de jeux vidéo. Cette configuration est actuellement disponible à 1 457 euros chez LDLC.pro.

Ryzen 9 7900X et Radeon RX 7900 XTX : une configuration tout en puissance pour les créateurs les plus exigeants

Peu importe la tâche que vous confierez à cette tour, il est à peu près certain qu’elle l’accomplira avec brio, et sans sourciller. La combinaison du Rizen 9 7900X et de la Radeon RX 7900 XTX, et la présence de 64 Go de RAM en DDR5 4800 MHz lui confèrent une puissance incomparable. Montage en 4K, conception 3D complexe, multitâche, rien ne lui résiste.

Pour ne rien gâcher, elle embarque deux SSD de 2 To aux débits conséquents afin de ne pas perdre de temps, et fluidifier votre activité au quotidien. Réservée aux créateurs aguerris, cette tour est facturée 3 215 euros.

Les professionnels les plus exigeants seront ravis de découvrir que la version Pro de cette tour abrite la Radeon Pro WX 9100. Derrière ce nom se cache le GPU Pro le plus puissant disponible chez AMD, capable par exemple de gérer la création en VR (rien que ça). La modélisation 3D, le montage en 4K ou la création de jeu vidéo ne lui posera pas non plus de problèmes.

Cette configuration (très) haut de gamme est actuellement proposée à 4 037 euros chez LDLC.pro.

LDLC Pro : une solution adaptée aux besoins des professionnels

Si vous avez déjà monté une configuration, vous n’êtes sûrement pas sans connaître LDLC. Mais saviez-vous que LDLC possède aussi une branche dédiée aux professionnels ? Très logiquement nommée LDLC.pro, son but est de conseiller et d’accompagner les entreprises, les administrations, les commerçants ou encore les artisans, en France comme dans les DROM COM, dans leurs projets informatiques.

Fondé en 2001, et animé par une soixantaine de conseillers spécialisés basés à Lyon et Nantes, LDLC.pro est capable de répondre aux exigences des professionnels grâce à leur expertise dans de nombreux domaines. Que vous ayez besoin de créer un environnement de travail ex nihilo, de monter une infrastructure réseau ou de vidéosurveillance, ou bien encore d’équiper votre entreprise en salles de réunions, c’est possible.

Afin de vous épauler, LDLC.pro va bien au-delà de la simple vente de matériel et propose une kyrielle de services fort pratiques :